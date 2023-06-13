ЕЦБ призвал оставшиеся в РФ европейские банки поскорее прекратить работу 13.06.2023, 18:13

1,348

Продолжение работы в России сопряжено с огромным репутационным риском.

Банки Еврозоны уже сильно сократили присутствие в России, но этого мало, заявил руководитель надзорного блока Европейского центробанка Андреа Энриа и призвал их скорее уйти из России: «Важно, чтобы банки работали над дальнейшим сокращением своих рисков и, в идеале, уходе с [российского] рынка как можно скорее» (цитата по Reuters). ЕЦБ не только поддерживает этот процесс, но и «оказывает сильное давление на банки», потому что «продолжение работы в России сопряжено с огромным репутационным риском».

Регулятор признает, что сделать это не так просто. Французская Societe Generale вскоре после начала «спецоперации» продала Росбанк структурам Владимиру Потанина, но те, кто не сразу сориентировался, застряли в России. Президент внес 45 банков в список тех, которые нельзя продавать без разрешения властей.

Энриа знает об этой проблеме и что банки перестали выдавать кредиты в России, но настаивает на дальнейших действиях.

Австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) выведет российский Райффайзенбанк за периметр группы. После этого RBI сможет сказать, что свернула российский бизнес. Но ее акционеры, среди которых много региональных банков, получат доли в российском Райффайзене — и проблему ухода с российского рынка придется решать уже им. После введения санкций в отношении большинства крупнейших российских банков Райффайзенбанк, по собственной оценке, стал обслуживать до половины трансграничных переводов России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».