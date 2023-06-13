Страны НАТО начали репетировать сценарий прямого столкновения с Россией 13.06.2023, 18:39

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НАТО проводит в Европе крупнейшие за всю историю альянса военно-воздушные учения Air Defender 23.

НАТО проводит в Европе крупнейшие за всю историю альянса военно-воздушные учения Air Defender 23. В них участвуют 25 стран-союзников, 10 000 военных и около 250 самолетов, в том числе новейшие американские истребители F-35, сообщает Bloomberg.

Западные военные называют Air Defender проверкой готовности НАТО к прямому столкновению с Россией в условиях возможной эскалации войны в Украине. Учения под руководством Германии призваны продемонстрировать мощь и единство союзников.

Air Defender продлятся до 22 июня и будут проходить на территории Германии, Чехии и Нидерландов, а также граничащих с Россией балтийских государств. Военные отработают сценарии отражения атак крылатых ракет и беспилотников со стороны вероятного противника с учетом 5-й статьи устава НАТО, согласно которой нападение на одного члена приравнивается к нападению на весь альянс. При этом в учениях участвуют не только страны НАТО, но и другие партнеры блока — например, Япония и Швеция.

Генерал-лейтенант люфтваффе Германии Инго Герхартц отметил, что цель Air Defender — повысить оперативную совместимость и готовность к защите от беспилотников и крылатых ракет в случае нападения на города, аэропорты или морские порты на территории стран НАТО.

ВВС Германии задействуют все доступные национальные военные аэродромы, тем самым выполняя роль «стратегического центра коллективной обороны». При этом 6000 военнослужащих, то есть больше половины всех участников маневров — военнослужащие бундесвера. На втором месте идут США, которые направили 2000 бойцов и около 100 самолетов.

Герхартц заверил, что, несмотря на намерение альянса защищать «каждый сантиметр» своей территории, самолеты в сторону Калининграда в ходе учений направляться не будут. «Мы оборонительный альянс. Так что эти учения имеют оборонительный характер. У нас не будут отрабатываться сценарии полетов наступательного характера», — пояснил он.

Тем не менее, посол США в Германии Эми Гутманн почеркнула, что Air Defender «призваны послать четкий сигнал России» и другим странам, в которых НАТО видит угрозу своей безопасности. «Я была бы очень удивлена, если бы <…> [президент РФ Владимир] Путин не обратил внимание на эту демонстрацию духа и силы альянса», — заявила она.

Одной из первых к маневрам Air Defender подключилась Литва: 12 истребителей и два самолета снабжения НАТО приземлились на базе ВВС Шауляй. По словам командующего ВВС страны Антанаса Матутиса, с учетом уже находящихся там восьми истребителей, это самое большое количество самолетов альянса, развернутых здесь одновременно. «Действия начинаются с крупных авиабаз, но при ведении войны также необходимо иметь передовые базы. Сегодня отличный пример в Шяуляе — мы видим, как очень быстро и успешно перебрасывается авиация с основных баз на передовые, которые находятся ближе к центру угрозы», — заявил Матутис.

В связи с масштабом учений Air Defender, в ходе которых авиация НАТО совершит около 2000 боевых вылетов, в руководстве альянса предупредили: столь интенсивное движение в небе над Северным и Балтийским морями может привести к временному закрытию воздушного пространства в этих локациях для гражданских самолетов. В свою очередь, авиакомпания Lufthansa заявила, что готовится к такому развитию событий на севере, востоке и юге страны.

По словам директора Национальной гвардии ВВС США генерала Майкла Ло, сейчас для миссии НАТО наступил «переломный момент», поскольку «стратегический ландшафт в мире, особенно в Европе, изменился». «В связи с этим учения будут направлены на то, чтобы дополнить постоянное присутствие США в Европе», — заявил Ло, добавив, что многие пилоты альянса впервые будут работать вместе.

В июне прошлого года НАТО определило Россию как «главную угрозу безопасности альянса, мира и стабильности в Евро-Атлантическом регионе». В руководстве блока подчеркивали, что Москва «стремится установить сферы влияния и прямого контроля посредством принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии».

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