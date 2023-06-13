До +26°С ожидается в Беларуси 14 июня 13.06.2023, 18:46

Преимущественно без осадков.

Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 14 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность и преимущественно без осадков, лишь по юго-западу местами пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 7-13 градусов, а по северу местами — плюс 4-6. Днем воздух прогреется до плюс 20-26.

В Белгидромете предупредили, что 14-15 июня на большей части территории Минской области, а по Витебской и Могилевской областям местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс). В связи с этим объявлен красный уровень опасности.

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