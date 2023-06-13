СБУ ударными дронами нанесла значительные потери оккупантам 1 13.06.2023, 18:55

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Операторы ударных дронов Центра специальных операций «А» за прошедшую неделю уничтожили 16 вражеских танков, а также обезвредили более 150 российских оккупантов.

Об этом сообщает страница Службы безопасности Украины.

«Операторы ударных дронов ЦСО «А» СБУ «разобрали» российские танки, ЗРК и пехоту. А делают они это очень ювелирно и без «лишних дублей» — оккупанты в прямом смысле сгорают во время съемок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что только за последнюю неделю уничтожено:

16 танков;

5 «САУ»;

14 ББМ;

16 грузовиков;

3 системы наблюдения «Муром»;

системы «Солнцепек»;

ЗРК «ТОР» и «БУК»;

РЛС «Зоопарк»;

Более 150 оккупантов убитыми и ранеными и другую технику.

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