Лукашенко отвязал допустимый рост цен на коммуналку от доллара 1 13.06.2023, 19:09

Рост тарифов ЖКХ привязали к базовой величине.

Лукашенко отвязал допустимый рост цен на коммунальные услуги от доллара в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе диктатора.

В пресс-службе отметили, что указом №171 корректируются отдельные указы узурпатора. В частности, изменения были внесены в указ №550 от 5 декабря 2013 года. Этим документом предусмотрено, что максимально допустимый рост платежей населения за ЖКУ не должен выше 0,5 базовой величины вместо ранее установленного долларового эквивалента (долгое время допустимым было повышение в пределах 5 долларов в год). Так, по состоянию на 13 июня 2023 года 0,5 базовой величины составляет 18,5 рубля, или 6,28 доллара.

Тем временем в Беларуси подорожала коммуналка с 1 июня 2023 года.

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