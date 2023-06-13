Путин заявил об отсутствии планов «идти на Киев» 25 13.06.2023, 19:31

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От «Киев за три дня» до «нет необходимости».

Президент Владимир Путин заявил, что у России нет планов захватывать Киев. Так он ответил на вопрос про новую мобилизацию во время встречи с «военкорами» в Кремле.

По словам главы государства, в мобилизации сейчас нет смысла, так как «неплохо» идет набор добровольцев. С января Минобороны завербовало на войну в Украине 156 тысяч контрактников и добровольцев, сказал Путин. «За прошедшую неделю подписали контракты девять с половиной тысяч. За неделю. В этих условиях <…> никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет», — добавил президент.

Путин также отметил, что «некоторые деятели» призывают «срочно набрать» в армию еще 1-2 миллиона человек. Однако вопрос с мобилизацией нужно решать в зависимости от преследуемых целей, добавил он: «Нужно ли нам идти на Киев? Если да, то нужна мобилизация, если нет, то нет. Сейчас необходимости в мобилизации нет». Путин сказал, что также пока не видит смысла вводить военное положение на всей территории России.

При этом глава государства подчеркнул, что цели так называемой «спецоперации» «меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом мы ничего менять не будем».

В феврале прошлого года «Важные истории» со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству, сообщали, что руководство России потребовало от Минобороны предпринять новую попытку взять Киев в рамках масштабного наступления. В результате зимне-весенняя атака российской армии обернулась неудачей и масштабными потерями техники, а самым значимым достижением стал захват Бахмута, который войска РФ штурмовали с августа прошлого года.

Во время беседы с «военкорами» Путин также прокомментировал атаки на Белгородскую область. В мае регион обстреляли 130 раз, из Шебекина эвакуировали местных жителей, несколько раз в регион проникали диверсанты при поддержке танков и другой тяжелой техники. Президент признал, что в Белгородской области воевали срочники, которые, по его словам, проявили себя лучшим образом. А генерал-полковник Лапин лично шел в бой с табельным оружием.

«Безусловно ничего хорошего в этом (атаках на приграничные регионы. — TMT), нет. В принципе можно было предположить, что противник будет вести себя таким образом, можно было бы, наверно и лучше подготовиться», — заявил президент.

Путин предложил рассмотреть создание на территории Украины санитарной зоны, чтобы остановить обстрелы приграничных российских регионов.

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