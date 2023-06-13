Столтенберг о наступлении ВСУ: Вижу первые признаки успеха 1 13.06.2023, 19:50

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Йенс Столтенберг

У украинцев есть мужество и решимость освободить свою землю.

Украинское наступление по освобождению оккупированных территорий на юге и востоке страны уже показало первые признаки успеха.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое приводит USA Today.

Отмечается, что его комментарии являются одними из первых среди западных лидеров о начальном успехе украинских сил.

«Мы должны быть готовы к тому, что это наступление будет кровавым и тяжелым. У россиян было время построить — это достаточно мощные оборонительные рубежи», - подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, прорвать эти рубежи будет непросто, это достаточно сложно. Хотя он добавил, что российскими войсками плохо руководили, они имеют плохое оснащение.

«Но мы видели, что у украинцев есть мужество, решимость освободить землю и дать отпор россиянам», - сказал Столтенберг.

Издание пишет, что для союзников по НАТО украинский успех на поле боя будет иметь решающее значение для обеспечения стабильных поставок военной помощи. Столтенберг отметил, что это имеет жизненно важное значение.

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