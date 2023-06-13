«Девальвационные процессы возобновились» 13.06.2023, 20:04

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Эксперты ждут доллар по 85-90 российских рублей.

Курс российской валюты опустился к апрельским минимумам вслед за ценами на нефть.

Курс доллара на Московской бирже превысил 84 рубля, а евро — 90. На 18.20 по Минску курс был 84,1 руб./$ и 90,85 руб./евро, передает The Moscow Times.

Последние геополитические новости и нестабильная ситуация на рынке нефти оказывают давление на рубль, отмечают аналитики банка «Санкт-Петербург».

Накануне Brent подешевела на 3,9% до $71,84 за баррель — минимум с декабря 2021 г., отмечают аналитики «Тинькофф инвестиций»: «Все из-за сохраняющихся опасений по поводу спроса со стороны Китая и рецессии в США, а также сильных потоков российской нефти на международный рынок». Goldman Sachs понизил прогноз стоимости нефти на конец года с $95 до $86 за баррель Brent.

В начале месяца продажи валюты экспортерами традиционно снижаются, а спрос со стороны нерезидентов и населения сохраняется, объясняютослабление рубля аналитики «Тинькофф инвестиций». Кроме того, снижение цен на нефть последних двух месяцев стало влияет на торговый баланс (это происходит с некоторым временным лагом), усиливая давление на рубль, добавляют они.

С торговым балансом дела обстоят хуже, чем казалось недавно. ЦБ уточнилданные платежного баланса: профицит счета текущих операций (СТО) за I квартал немного снижен (с $15,8 до $15,3 млрд), а за апрель — почти втрое с $6,8 до $2,3 млрд. В мае он составил всего $5,2 млрд. Таким образом, накопленный с начала года профицит составил $22,8 млрд — ранее ЦБ сообщал, что столько ($22,6 млрд) было за первые четыре месяца, обращают внимание аналитики MMI. По итогам года ЦБ ожидает профицит $47 млрд, напоминают они, предупреждая, что «при усиливающемся санкционном давлении на экспортеров и на глазах ухудшающейся конъюнктуре сырьевых рынков этот прогноз может оказаться завышенным». Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания по ключевой ставке заявила, что ожидает дальнейшего сжатия торгового профицита.

При этом экспортеры продают много экспортной выручки: 78% в январе–апреле, по словам Набиуллиной. В мае чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами даже выросли — с $7 до $9,1 млрд, сообщил ЦБ. Данные торгового баланса за апрель указывают на то, что темпы восстановления импорта превышают этот показатель 2021 г., торговый профицит находится под давлением, отмечают аналитики Альфа-банка.

Слабость внешней торговли и драматичное сокращение торгового профицита — исчерпывающий ответ на вопрос, что происходит с рублем, резюмируют аналитики MMI.

«Очень тревожит рубль. В пятницу падение прекратилось на жесткой риторике ЦБ, который грозится повысить ставку. Однако сегодня девальвационные процессы возобновились. Если сопротивление на уровне 83,5 будет пробито, то паре доллар-рубль откроется дорога на 90», — писал утром Алексей Антонов из «Алор брокера». Курс рубля может опуститься вплоть до 90 руб./$ к концу лета, считают аналитики Альфа-банка. Если экспортеры не увеличат активность, евро может продолжить повышение в район 92-94 ₽, опасаютсяаналитики Промсвязьбанка.

Ближайшая цель 85-90 рублей за доллар, убежден основатель УК «Арикапитал» Алексей Третьяков: «85 — минимальный курс, при котором бюджет начинает выполняться [по доходам]. Но расходы в любом случае превысят смету, поэтому желательно перевыполнение плана, и курс 90 «. С точки зрения технического анализа пробитие уровня 80 — важный сигнал, после которого может сформироваться либо новый коридор (например, 80-100), либо новый восходящий тренд без конкретной верхней границы (как с турецкой лирой), продолжает Третьяков: «Исходя из трейдерского и опыта управляющего, мне кажется наиболее вероятным сценарий, при котором сначала рубль сильно упадет (например, к 100), а потом частично восстановится (до 85-90)». Учитывая то, что население уже продало большую часть своих валютных сбережений (а то, что вывели за границу, вряд ли будет возвращать в рубли), а компании тоже уже продали валюту для дивидендных выплат, не очень понятно, кто или что остановит падение рубля на отметке 85, задается вопросом Третьяков.

Но есть и оптимисты. Аналитики «Тинькофф инвестиций» сохраняют прогнозы на этот год и ожидают увидеть во втором полугодии доллар около 74-78 рубля и юань около 11,4-12 рубля.

А аналитики SberCIB не исключают словесные интервенции Минфина против ослабления рубля, как было в апреле: «В этих условиях рубль может закрепиться вблизи 83 за доллар». «До 100 рублей за доллар — а это уже и сокращение импорта, и возможные ограничения на вывод капитала, мне кажется, власти не будут бороться с ослаблением национальной валюты», — сомневается Третьяков.

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