На прилавках минских магазинов заметили желтый арбуз 13.06.2023, 20:11

По вкусу он напоминает манго, лимон и ананас.

На прилавках многих магазинов Минска заметили необычные арбузы. Они не с красной, а с желтой мякотью, пишет Tochka.by.

В магазинах Prostore и Евроопте арбуз отдают за 3,99 рубля за кило. Продукт приехал к нам из Таджикистана. Рядом лежит классический арбуз из Казахстана, но чуть дешевле 2,99 рубля за кг.

Некоторые покупатели относятся к желтому арбузу настороженно, хотя по сути это гибрид, полученный зарубежными учеными-селекционерами в результате скрещивания дикого и культурного арбуза. Семян в нем может быть меньше или вообще не быть. Вкус напоминает манго, лимон и ананас.

Желтый арбуз выращивают и в Беларуси, на Полесье. Однако для отечественных бахчевых фермеров это все еще нишевый продукт — все из-за дороговизны семян, которые завозят из-за границы.

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