ВСУ уничтожили почти четыре роты оккупантов и шесть танков на Таврическом направлении 1 13.06.2023, 20:13

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Также удалось подбить четыре БМП.

Украинские военные за сутки уничтожили почти четыре роты оккупантов, также удалось подбить 4 единицы БМП и 6 танков россиян.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в Telegram-канале.

«На Таврическом направлении Силы обороны системно уничтожают российскую живую силу и их технику. Наши воины делают все, чтобы выбивать врага с позиций», - говорится в сообщении.

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1504 огневых задачи. Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты.

Уничтожено и повреждено 33 единицы военной техники противника:

Вертолет Ка-52,

6 танков,

4 единицы БМП,

3 МТЛБ,

гаубица 2С19 «Мста-С»,

гаубица 2А65 «Мста-Б»,

самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика»,

самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация»,

зенитный ракетный комплекс «Тор»,

зенитный ракетный комплекс «Бук-М2»,

БПЛА «Орлан-10», БПЛА «Ласточка-М».

«Также был уничтожен склад с боеприпасами врага», - добавил Тарнавский.

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