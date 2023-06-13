ВСУ уничтожили почти четыре роты оккупантов и шесть танков на Таврическом направлении

ВСУ уничтожили почти четыре роты оккупантов и шесть танков на Таврическом направлении1
- 13.06.2023, 20:13
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Также удалось подбить четыре БМП.
Украинские военные за сутки уничтожили почти четыре роты оккупантов, также удалось подбить 4 единицы БМП и 6 танков россиян.
Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в Telegram-канале.
«На Таврическом направлении Силы обороны системно уничтожают российскую живую силу и их технику. Наши воины делают все, чтобы выбивать врага с позиций», - говорится в сообщении.
По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1504 огневых задачи. Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты.
Уничтожено и повреждено 33 единицы военной техники противника:
Вертолет Ка-52,
6 танков,
4 единицы БМП,
3 МТЛБ,
гаубица 2С19 «Мста-С»,
гаубица 2А65 «Мста-Б»,
самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика»,
самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация»,
зенитный ракетный комплекс «Тор»,
зенитный ракетный комплекс «Бук-М2»,
БПЛА «Орлан-10», БПЛА «Ласточка-М».
«Также был уничтожен склад с боеприпасами врага», - добавил Тарнавский.