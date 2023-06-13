В Беларуси начинается централизованное тестирование 13.06.2023, 20:17

14 июня абитуриенты будут сдавать ЦТ по белорусскому языку.

В Беларуси начинается централизованное тестирование с 14 июня 2023 года. Абитуриенты будут сдавать белорусский язык, рассказали в пресс-службе Министерства образования.

- Стартует централизованное тестирование 14 июня с прохождения испытания по белорусскому языку.

В ведомстве сказали, что 16 июня состоится ЦТ по русскому языку, а 18 – по обществоведения. Уже 20 июня абитуриенты будут сдавать математику, 22- июня биология, а 24 июня – иностранный язык. Сказано, что 26 июня состоится централизованное тестирование по химии, 28 июня – по физике, 30 июня – истории Беларуси, 2 июля – географии. А 4 июля абитуриенты будут сдавать всемирную историю (новейшее время).

По словам директора Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрия Миксюка, на ЦТ в 2023 году зарегистрировалось более 55 тысяч абитуриентов. Он отметил, что это данные без учета иностранных абитуриентом. Он обратил внимание на то, что структура текстов и задания, а также переводная таблица первичных баллов в тестовые – все будет точно таким же, как и на централизованном экзамене.

- Ничего более сложного абитуриенты не увидят, поэтому стоит спокойно прийти и показать свои знания, - уточнил он.

В свою очередь, в Министерстве образования заметили, что для тех, кто не сможет по уважительным причинам пройти ЦТ в основные дни, сможет это сделать в резервные. Отмечается, что 11 и 13 июля можно будет сдать белорусский и русский языки, а 11 и 15 июля – все остальные предметы. В ведомстве обратили внимание на то, что важно помнить о том, что необходимо зарегистрироваться в период с 1 по 6 июля. Пункты регистрации будут работать с 9 до 19 часов, а в субботу 1 июля – с 9 до 18 часов.

По информации ведомства, всего в Беларуси был подготовлен 41 пункт сдачи централизованного тестирования. Так, в Минске ЦТ можно сдать в 13 вузах, а в Минской области – в 3 колледжах. Вместе с тем в Брестской области ЦТ можно сдать в 4 университетах, в Витебской области – в 3 высших и 1 среднем специальном учреждении. Что касается Гомельской области, то там ЦТ можно будет сдать в 5 вузах и колледже, в Гродненской области – в 2 вузах и 2 учреждениях среднего специального образования. А в Могилевской области ЦТ можно будет сдать в 4 вузах и 3 средних специальных учреждениях. В резервные дни ЦТ будут проводиться в БГУ, БРУ, БрГТУ, ВГТУ, ГГТУ им. П. О. Сухого, ГрГУ им. Янки Купалы.

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