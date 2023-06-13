На выезде из Литвы в Беларусь скопились огромные очереди из фур 13.06.2023, 20:37

Иллюстративное фото

До 63 часов ожидания.

Длинные очереди из большегрузных автомобилей скопились в пунктах пропуска на литовско-белорусской границе. Время ожидания для выезда из Евросоюза занимает от 23 до 63 часов, передает издание LRT.

По данным на 12 июня, на границе простаивали около 1700 фур. В некоторых пунктах пропуска «колейка» растянулась на шесть с половиной километров.

Таможенные органы Литвы объяснили очереди приостановкой движения фур через польско-белорусскую границу, а также более строгой проверкой грузов из-за возможного обхода перевозчиками введенных против Беларуси и России санкций.

— Грузовики уже не могут поместиться в зонах ожидания в любой точке, они выстраиваются в очередь на дороге, очередь в «Райгардасе» тянется почти до деревни Грутас — почти шесть с половиной километров, — заявил пресс-секретарь погранслужбы Гедрюс Мишутис.

Со стороны Беларуси ситуация в пунктах пропуска спокойная. В Каменном логе выезда из страны ожидают 120 большегрузов, в Беняконях — 10, в Козловичах — 90.

Напомним, с 1 июня Польша приостановила движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в Беларуси и России фур с товарами. Ранее Евросоюз запретил автомобильные грузоперевозки, в том числе транзитные, для белорусских и российских компаний. Проезжать в ЕС после этого могли белорусские фуры по специальным пропускам. Их могли получить, к примеру, фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные компании. Всем остальным грузовикам из Беларуси и России въезд в Европу запретили еще 9 апреля прошлого года.

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