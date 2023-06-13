США объявили новый пакет военной помощи для Украины
- 13.06.2023, 20:45
В него войдут вооружения и техника на 325 млн долларов.
Соединенные Штаты Америки (США) выделяют новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут вооружения и техника на 325 млн долларов.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает «Голос Америки».
«Этот пакет помощи в сфере безопасности включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, бронетехнику и другое оборудование, необходимое для укрепления украинских сил на поле боя», - рассказал чиновник.
Какое вооружение получит Украина
Согласно данным Пентагона, в новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов вошли:
дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;
зенитные комплексы Stinger;
дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
15 боевых машин пехоты Bradley;
10 бронетранспортеров Stryker;
противотанковые системы Javelin;
ракеты с оптическим наведением (TOW);
противотанковые системы AT-4;
более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;
боеприпасы для разрушения препятствий;
тактическое оборудование поддержки защищенной связи;
запасные части и другое полевое оборудование.