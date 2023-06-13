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США объявили новый пакет военной помощи для Украины

  • 13.06.2023, 20:45
США объявили новый пакет военной помощи для Украины

В него войдут вооружения и техника на 325 млн долларов.

Соединенные Штаты Америки (США) выделяют новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут вооружения и техника на 325 млн долларов.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает «Голос Америки».

«Этот пакет помощи в сфере безопасности включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, бронетехнику и другое оборудование, необходимое для укрепления украинских сил на поле боя», - рассказал чиновник.

Какое вооружение получит Украина

Согласно данным Пентагона, в новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов вошли:

дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

15 боевых машин пехоты Bradley;

10 бронетранспортеров Stryker;

противотанковые системы Javelin;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

противотанковые системы AT-4;

более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;

боеприпасы для разрушения препятствий;

тактическое оборудование поддержки защищенной связи;

запасные части и другое полевое оборудование.

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