Белорус признан в Казахстане лучшим тренером мая 1 13.06.2023, 20:53

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Александр Седнев

Его команда идет на втором месте.

В чемпионате Казахстана по футболу провели традиционное голосование за лучшего тренера месяца, сообщает pflk.kz.

Лучшего путем голосования определяли сами тренеры. В итоге больше всех голосов от коллег получил белорусский тренер «Ордабасы» Александр Седнев. Шымкентцы в мае выдали серию из 5 побед: 4 в чемпионате и 1 в Кубке.

Команда Седнева в чемпионате по набранным очкам идет на втором месте, отставая от «Астаны» на три очка, но имея две игры в запасе.

За Седнева свои голоса отдали 9 из 13 наставников команд.

Второе место у главного тренера «Астаны» Григория Бабаяна, а третье - у Виталия Жуковскогоvиз «Атырау».

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