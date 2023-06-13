В Барановичах перерисовали детскую соцрекламу на здании в парке: западных мультяшек заменили советскими 4 13.06.2023, 21:22

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Фотофакт.

В прошлом году фасад газораспределительной подстанции в молодом парке Барановичей обновили: на стены нанесли яркие памятки о поведении детей и взрослых в быту при обнаружении запаха газа. Тогда были нарисованы герои популярных у детей видеоигр. На днях жители города заметили, что иностранных персонажей «импортозаместили». Об этом рассказало издание Bar24.

Теперь на стенах здания появились новые персонажи: вместо Хагги Вагги и Сиреноголового фасад украшают Незнайка, Карлсон и Вовка из советских мультфильмов.

Напомним, ранее на западных мультипликационных персонажей внимание обратили белорусские «турбо-патриоты». Они призвали власти исключить «пропаганду западных ценностей», которые «противоречат традициям белорусского народа». Совет министров с ними согласился.

В итоге по учреждениям образования разослали письмо с требование принять «исчерпывающие меры по недопущению пропаганды проведения мероприятий … противоречащих традиционным ценностям белорусского народа». А именно — не допускать празднования в детсадах, школах и колледжах Хэллоуина, появления на новогодних и других мероприятиях костюмированных героев «хагги-вагги и им подобных».

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