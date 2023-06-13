Журналисты показали боевую работу HIMARS против российских оккупантов
- 13.06.2023, 21:25
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Видео.
13 июня военное телевидение Украины показало в YouTube репортаж об использовании украинской армией против российских оккупантов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Авторы ролика посвятили его макеевскому ПТУ №19, где после попадания из HIMARS в новогоднюю ночь было уничтожено от 89 (по официальным данным минобороны РФ) до 610 российских оккупантов.
Журналисты, которые пообщались с экипажами РСЗО и съездили с ними на боевую работу, назвали HIMARS «оружием богов».