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Залужный о контрнаступлении: Есть определенные успехи

  • 13.06.2023, 21:49
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Залужный о контрнаступлении: Есть определенные успехи
Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 13 июня провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Об этом Залужный сообщил в Telegram.

«Рассказал об обстановке на фронте. На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера. Есть определенные успехи, реализуем наши планы, двигаемся вперед», – написал он по итогам разговора.

Также главком ВСУ сообщил, что перед встречей контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате «Рамштайн» обсудил с Милли приоритеты украинской армии.

«Важно усилить противовоздушную оборону, артиллерию и возможности для контрбатарейной борьбы», – подчеркнул он.

13-я встреча в формате «Рамштайн» пройдет 15 июня в Брюсселе, глава Пентагона Ллойд Остин и Милли лично будут в ней участвовать, говорится в сообщении оборонного ведомства США.

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