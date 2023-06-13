Залужный о контрнаступлении: Есть определенные успехи
- 13.06.2023, 21:49
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Главнокомандующий ВСУ провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 13 июня провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Об этом Залужный сообщил в Telegram.
«Рассказал об обстановке на фронте. На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера. Есть определенные успехи, реализуем наши планы, двигаемся вперед», – написал он по итогам разговора.
Также главком ВСУ сообщил, что перед встречей контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате «Рамштайн» обсудил с Милли приоритеты украинской армии.
«Важно усилить противовоздушную оборону, артиллерию и возможности для контрбатарейной борьбы», – подчеркнул он.
13-я встреча в формате «Рамштайн» пройдет 15 июня в Брюсселе, глава Пентагона Ллойд Остин и Милли лично будут в ней участвовать, говорится в сообщении оборонного ведомства США.