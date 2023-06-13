Ученые доказали, что иностранный язык можно учить во сне 13.06.2023, 22:02

Во время сна ученые собирали данные активности мозга.

Ученые из Бернского университета в Германии установили, что во сне можно эффективно запоминать некоторые иностранные слова. Результаты исследования были представлены в статье, опубликованной в репозитории bioRxiv.

Ряд предыдущих исследований показал, что люди могут обрабатывать и сохранять новую информацию во время первой фазы глубокого сна. В новой работе авторы решили проверить, насколько эффективно во сне учить иностранный язык. В эксперименте приняли участие 30 носителей немецкого языка, спавших в лаборатории. Во время сна ученые собирали данные активности мозга добровольцев для точной установки фаз активности и спада.

Во время эксперимента участники использовали наушники: в одно ухо проигрывали слово на немецком, а во второе – фейковый перевод этого слова. Ненастоящий перевод использовался для избежания ситуаций, в которых участники уже знали слово.

Одна половина добровольцев слышала эти слова в моменты пиков мозговой активности, а вторая — в периоды спада. В общей сложности они выслушивали по 27 слов, относящихся к трем категориям понятий — животные, места и инструменты. Каждое слово проигрывалось четыре раза. Спустя 12 и 24 часа был проведен тест, в котором добровольцы должны были отнести перевод к одной из вышеназванных категорий.

Результаты показали, что в периоды спада активности мозг лучше запоминал перевод слов – вероятность правильного выбора спустя 12 часов составила 37%, а спустя 24 часа 41%. По словам ученых, это доказывает способность мозга запоминать информацию во время сна, однако такой эффект незначительный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».