Резников: ВСУ добиваются больших результатов на поле боя

Резников: ВСУ добиваются больших результатов на поле боя2
- 13.06.2023, 22:38
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По словам министра обороны Украины, ВСУ доведут дело до конца.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные Силы Украины добиваются «больших результатов» на поле боя. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином.
По его словам, разговор с Остином был «очень продуктивным» — они сверили часы накануне очередного заседания стран-союзников в формате «Рамштайн» 15 июня, а также обсудили текущую ситуацию на передовой и нужды ВСУ.
Он отметил, что Силы обороны «добиваются больших результатов на поле боя».
«При содействии США и других членов коалиции они доведут дело до конца и продолжат развиваться в одну из сильнейших армий мира. Идем вперед к нашей общей победе», — заявил Резников.
Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.