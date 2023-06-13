Лукашенко: Беларусь получила от России бомбы в три раза мощнее, чем были в Хиросиме и Нагасаки 20 13.06.2023, 22:56

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Диктатор снова угрожает применением ядерного оружия.

Александр Лукашенко во время интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой рассказал, что Беларусь получила от России бомбы в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки.

— У нас ракеты и бомбы. Мы получили от России. Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки.

Лукашенко добавил, что там больше 80 тысяч погибло мгновенно. Он уточнил:

— А это одна бомба в три раза мощнее.

Узурпатор обратил внимание на то, что погибнет под миллион человек, подчеркнув, что не дай бог применять данное оружие. В свою очередь, пропагандистка задала диктатору уточняющий вопрос, спросив, что бомбы и ракеты уже получили России.

— Потихоньку. Когда получим, завяжем тебе глаза, когда приедешь без камеры, завезем в хранилище, - сказал Лукашенко.

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