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Танк оккупантов свернул не туда и выехал прямо на противотанковые мины

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  • 13.06.2023, 23:07
  • 3,102
Танк оккупантов свернул не туда и выехал прямо на противотанковые мины

Видео.

Появилось видео, на котором российский танк Т-72 съезжает с дороги и попадает между двух противотанковых мин. Соответствующее видео было распространено Сухопутными войсками ВСУ со ссылкой на Оперативное командование «Запад».

На видео танк оккупантов едет по грунтовой дороге между полем и посадкой.

После того, как техника РФ съезжает с дороги, она оказывается прямо между двумя противотанковыми минами.

После этого происходит два взрыва. Двое оккупантов из экипажа Т-72 выжили и выходят из техники.

«Минус танк оккупантов», – комментируют видео в ВСУ.

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