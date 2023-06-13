Танк оккупантов свернул не туда и выехал прямо на противотанковые мины

Танк оккупантов свернул не туда и выехал прямо на противотанковые мины1
- 13.06.2023, 23:07
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Видео.
Появилось видео, на котором российский танк Т-72 съезжает с дороги и попадает между двух противотанковых мин. Соответствующее видео было распространено Сухопутными войсками ВСУ со ссылкой на Оперативное командование «Запад».
На видео танк оккупантов едет по грунтовой дороге между полем и посадкой.
После того, как техника РФ съезжает с дороги, она оказывается прямо между двумя противотанковыми минами.
После этого происходит два взрыва. Двое оккупантов из экипажа Т-72 выжили и выходят из техники.
«Минус танк оккупантов», – комментируют видео в ВСУ.