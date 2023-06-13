Минчанин отравился купленными в супермаркете суши 13.06.2023, 23:44

Он пошел в суд — чем все закончилось.

Житель Минска судился с розничной сетью «Доброном», в магазине которой купил суши-сет. На следующий день мужчина слег с отравлением, а когда поправился, потребовал у супермаркета вернуть ему деньги и компенсировать моральный ущерб. Разбирательство закончилось в пользу покупателя, сообщили в пресс-службе Минского городского суда.

Минчанин купил в «Доброноме» суши-сет за 12,99 рубля в августе прошлого года. Судя по упаковке, продукт был годен к употреблению еще два дня, однако уже на следующее утро у мужчины поднялась температура и появились симптомы отравления.

Когда ему стало лучше, любитель суши обратился к сетевику с требованием вернуть деньги и выплатить компенсацию морального вреда. Первое условие тот выполнил, а вот компенсировать ущерб отказался, и тогда минчанин отправился в суд.

Ритейлер попытался обосновать свой отказ тем, что истец не представил справку от врача о своем плохом самочувствии, однако суд эти доводы отверг. Там заявили, что супермаркет в любом случае продал товар ненадлежащего качества и вдобавок уже признал претензии минчанина, когда вернул ему деньги за суши.

В итоге суд постановил выплатить покупателю компенсацию морального вреда в размере 70 рублей. Кроме того, розничную сеть обязали возместить расходы обществу потребителей, которое представляло интересы мужчины, — еще 1271 рубль 49 копеек. Наконец, с ответчика взыскали штраф также на 70 рублей: 90% этой суммы пойдет в доход местного бюджета, остальное — на счет общества потребителей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».