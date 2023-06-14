Месси заявил, что больше не сыграет на чемпионате мира по футболу 14.06.2023, 2:16

Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press

Аргентинец был признан лучшим игроком ЧМ 2022 в Катаре.

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси сообщил, что не планирует сыграть на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Об этом 35-летний футболист сказал 13 июня в интервью китайской газете Titan Sports.

Месси накануне ЧМ 2022 года в Катаре говорил, что мундиаль станет последним для него, но после победы на нем сборной Аргентины не заявлял о завершении выступлений за команду.

Представитель СМИ спросил Месси, повлияла ли победа сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре на его решение.

Футболист ответил отрицательно, добавив, что однажды уже сказал, что не будет играть на следующем чемпионате мира: «Посмотрю, как пойдут дела, но, в принципе, нет, на следующий ЧМ я не поеду».

Месси находится в Пекине (Китай), где 15 июня состоится товарищеский матч между сборными Аргентины и Австралии.

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