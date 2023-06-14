Белорусы получили жировки с «социалкой» от КГБ 14.06.2023, 3:49

Лукашисты болеют шпиономанией.

Белорусам начали рассылать жировки с предупреждением от КГБ о том, что иностранные спецслужбы могут попытаться их завербовать. Фотографию платежки опубликовал телеграм-канал «Суды, задержания. Гродно и область». По данным «Зеркала», такие жировки нашли в своих почтовых ящиках жители Гродно.

В документе сообщается, что «спецслужбы иностранных государств предпринимают попытки вербовки белорусских граждан для получения разведывательной информации, совершения диверсий и терактов». С этой целью иностранная разведка якобы может предложить доверчивым белорусам «перевести дальнейшее общение в закрытый формат» и выведать биографические данные, информацию об их окружении, профессии, контактах.

Кроме того, иностранная агентура, по версии КГБ, может попросить жителей Гродно за вознаграждение «купить сим-карту, снять квартиру, забрать или отправить посылку, передать те или иные предметы, предоставить информацию об обстановке в Беларуси, деятельности силовых структур, органов власти и управления».

«Если в отношении вас или ваших близких, знакомых, друзей предпринимались подобные действия, проявите сознательность и незамедлительно обратитесь в органы госбезопасности», — сообщается в жировке.

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