Трамп не признал свою вину в суде 14.06.2023, 4:31

Суд не ограничил его в передвижении.

Бывший президент США Дональд Трамп ожидаемо не признал своей вины ни по одному из 37 пунктов обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами в федеральном суде в Майами в штате Флорида.

Об этом сообщает The New York Times.

После формальной процедуры зачитывания обвинений, для которой Трампа временно арестовали, суд решил не накладывать на него ограничений, связанных с путешествиями за пределами штата Флорида. В то же время, как стало известно несколько позже, Трампу запретили говорить со свидетелями по делу, чтобы предотвратить возможное влияние на них.

Аналогично другой фигурант по делу, помощник Трампа Уолт Наута не признал себя виновным ни по одному из обвинений и был отпущен судом под личное обязательство.

В последующие месяцы, как ожидается, федеральные прокуроры и защита экс-президента США будут участвовать в досудебных процедурах: обвинение будет представлять свои доказательства, защита – пытаться снять пункты обвинений до начала слушаний.

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