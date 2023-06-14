«Это какой-то позор»: Гиркин вышел из себя из-за заявления Путина 2 14.06.2023, 7:44

9,022

Диверсант обрушился на главу РФ после слов о невозможности «идти на Киев».

Президент РФ Владимир Путин на встрече с Z-военкорами 13 июня сделал ряд громких заявлений по поводу войны с Украиной, которые разозлили чекиста, военного преступника Игоря Стрелкова (Гиркина).

С резкими комментариями по поводу Путина он выступил на личном канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Стрелков раскритиковал Путина за бездействие, а также предрек из-за этого поражение России в войне. Стратегия Путина, по его мнению, состоит в том, чтобы ничего не делать.

«В общем, на Киев мы идти не собираемся. Надо понимать, что собираемся ждать, когда они придут к нам под Севастополь… Сегодняшняя речь Верховного Некомандующего перед военкорами мгновенно развеяла весь мой сдержанный оптимизм, возникший по результатам первой недели вражеского наступления. Я не могу охарактеризовать его иначе, нежели словами т. Швондера из «Собачьего сердца»: «Это какой-то позор!» (...) На кой ляд вообще начали «спецоперацию»? Что за бред?” - написал диверсант.

Он констатировал, что российская армия в нынешнем состоянии ни на что не способна и, вполне возможно, не удержит даже те территории, которые смогла захватить у Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».