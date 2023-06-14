ВСУ прорвали еще одну линию обороны россиян под Бахмутом 1 14.06.2023, 7:52

5,764

Южный фланг оккупантов обрушен.

Силы обороны Украины добились новых успехов на Бахмутском направлении. ВСУ удалось значительно улучшить позиции на южном фланге, сообщает dialog.ua.

Информацией с места событий поделился в Telegram военнослужащий ВСУ под ником «Бахмутский Демон».

«Пробили еще одну своеобразную линию обороны на Клещиевском направлении. Все ближе», - написал украинский военнослужащий.

Отметим, что Клещиевка - это южный фланг Бахмута. ВСУ прорываются не только там, но и на севере, пытаясь взять укрепрайон в окружение.

ВСУ успешно продвигаются и на севере от города.

Об этом сообщил боец 24-й бригады ВСУ «Айдар» под позывным «Осман».

«В 5-й ОШБр (отдельной штурмовой бригаде ВСУ - ред.) и у других бригад сегодня на Бахмутском направлении успехи. 68-мая (егерская бригада ВСУ - ред.). Фонд пленных хорошо пополнился. Хороший день, очень хороший», - рассказал военнослужащий в Telegram.

Информацию подтвердил с места событий и украинский воин «Бахмутский Демон».

Он прогнозирует скорое освобождение села Берховка на севере от Бахмута.

«Берховка - только вопрос времени. Двигаемся, выдавливаем. Сырский (командующий Сухопутными войсками ВСУ - ред.) подтвердил наше продвижение под Бахмутом. Самое интересное впереди. Много о чем не говорят официально, подождите немного», - сообщил боец ВСУ в Telegram.

Он уточнил, что в ходе своего продвижения ВСУ удалось взять в плен много оккупантов, среди которых попадаются как ветераны ЧВК, так и «мобики».

«Такое ощущение, что у россияне не хватает резервов «регулярки» тут, и они забрасывают этим «мясом» посадки, чтобы хоть немного остановить наше движение», - констатировал военнослужащий.

Ситуация для российских оккупантов в Бахмуте складывается очень опасная.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, понимая угрозу попадания в «котел», экстренно вывел своих боевиков из города и отправил в тылы.

Отметим, что продвижение ВСУ на Бахмутском направлении подтверждает официально и военное командование Украины.

Утром 13 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил в Telegram: «Силы обороны продолжают оборонительную операцию на Бахмутском направлении. Наши воины продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах».

Замминистра обороны Украины Aнна Маляр, со своей стороны, подтвердила продвижение Сил обороны на 250 метров в районе Берховского водохранилища. Это северный фланг Бахмута.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».