Российские колонны уходят из Запорожской области

Российские колонны уходят из Запорожской области3
- 14.06.2023, 7:57
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Вывозят награбленное, пытаясь спастись от наступления ВСУ.
Российские оккупанты используют грузовой транспорт, чтобы вывозить краденое имущество украинцев. В порту Бердянска россияне наполняют сухогрузы ворованным зерном.
«В Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт. Так, из поселка Очеретуватое, в направлении города Токмак зафиксировано движение российских автомобильных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных жителей», - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.
В то же время, на причалах морского порта города Бердянск наполняют сухогрузы похищенным у украинских фермеров зерном, которое в дальнейшем оккупанты планируют вывезти зерно на территорию России.