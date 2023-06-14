закрыть
14 июня 2023, среда, 8:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские колонны уходят из Запорожской области

3
  • 14.06.2023, 7:57
  • 6,070
Российские колонны уходят из Запорожской области
иллюстративное фото

Вывозят награбленное, пытаясь спастись от наступления ВСУ.

Российские оккупанты используют грузовой транспорт, чтобы вывозить краденое имущество украинцев. В порту Бердянска россияне наполняют сухогрузы ворованным зерном.

«В Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт. Так, из поселка Очеретуватое, в направлении города Токмак зафиксировано движение российских автомобильных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных жителей», - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В то же время, на причалах морского порта города Бердянск наполняют сухогрузы похищенным у украинских фермеров зерном, которое в дальнейшем оккупанты планируют вывезти зерно на территорию России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса
Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов