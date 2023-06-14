ВСУ «продавили» российский фронт на двух участках: новые карты 1 14.06.2023, 8:04

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Украинская армия продвинулась южнее Бахмута и в Запорожской области.

Украинские военные в ходе боев смогли продвинуться южнее Бахмута, в районе Клещиевки, а также в Запорожской области.

Об этом сообщают аналитики DeepState.

По данным аналитиков, подразделениям ВСУ удалось продвинуться на расстояние от 1 до 2,6 километра у сел Клещиевка и Андреевка, южнее Бахмута Донецкой области. Площадь освобожденной территории составляет 7,51 кв. километров.

Кроме того, украинские военные имеют успехи у села Новоданиловка Запорожской области в районе трассы Запорожье-Мариуполь, что примерно в 8 километрах на юг от Орехова.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные продвигаются на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях. За неделю они взяли под контроль семь населенных пунктов - три в Запорожской области и четыре в Донецкой.

Пытаясь замедлить продвижение ВСУ, оккупанты минируют и взрывают гидротехнические сооружения на территориях, где контратакуют украинские военные.

Также США анонсировали новый пакет военной помощи, который будет включать бронемашины Stryker и Bradley. Они могут заменить поврежденные единицы в ходе начавшегося контрнаступления.

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