В Беларуси создают «спецкомиссию» для перераспределения медиков 1 14.06.2023, 8:12

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Лукашисты паникуют из-за дефицита врачей.

Министерство здравоохранения создаст специальную комиссию, которая будет согласовывать перераспределение и перенаправление молодых специалистов-медиков.

Положение о порядке согласования таких решений утверждено постановлением №44 от 17 марта, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.

Согласованию будут подлежать решения:

о перераспределении выпускников, молодых специалистов, принятые комиссиями медицинских университетов;

о перераспределении выпускников, молодых специалистов, принятые комиссиями медицинских колледжей;

о перенаправлении на работу выпускников, молодых специалистов, принятые комиссиями медицинских университетов.

Комиссия, состав которой будет утверждаться приказом Минздрава, будет оценивать наличие оснований и выполнение условий для перераспределения или перенаправления. Она сможет запрашивать мнение главных управлений по здравоохранению исполкомов, центров гигиены эпидемиологии и общественного здоровья, «Белфармации» и др.

Положением утвержден перечень документов, которые должны быть поданы в комиссию для согласования решений. Установлен сроки приема и регистрации документов, уведомления о результатах рассмотрения. Заседания комиссии будут проводиться не реже одного раза в месяц.

Как сообщал сайт Charter97.org, Минск столкнулся с острым дефицитом медиков. Речь идет о тысячах специалистов.

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