Россия атаковала Одессу ракетами «Калибр» 2 14.06.2023, 8:17

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Три человека погибли, 13 ранены.

В ночь на среду, 14 июня, российские оккупационные войска снова атаковали крылатыми ракетами Одессу. В городе прогремели взрывы. В результате обстрела 3 человека погибли и еще 13 получили ранения.

О последствиях атаки сообщили в Facebook ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и ОК «Юг». Отмечается, что РФ атаковала Одессу «Калибрамы» из акватории Черного моря. Предварительно две ракеты были сбиты силами ПВО.

«В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнесцентров и попадание в складское помещение торговой сети», – говорится в сообщении.

В местных пабликах писали, что после взрывов в одном из районов Одессы возник пожар, был виден дым. Об этом также сообщало «Суспільне».

Ударной волной в некоторых домах выбило окна, снесло фанерные двери и москитные сетки.

Утром 14 июня в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области сообщили, что ликвидировали возгорание складского помещения торговой сети, вызванное ракетным ударом по Одесщине.

«По предварительной информации 3 погибших и 7 пострадавших. Страна-оккупант продолжает воевать с гражданским населением», – констатировали спасатели.

В Facebook Оперативного командования «Юг» сообщили, что по уточненным данным враг направил в Одессу 4 «Калибра» с корабля в Черном море.

«В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнесцентр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что попаданием ракеты в складское помещение вызвано разрушение в 1000 кв. м и пожар на площади 400 кв. м.

«Продолжается разбор завалов. Под ними могут быть люди», – добавили в ОК «Юг».

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