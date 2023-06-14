До скольки процентов нужно заряжать и разряжать телефон: точный ответ 14.06.2023, 8:31

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Альтернативный подход может продлить жизнь аккумулятора чуть ли не в два раза.

Батарея, без сомнений, – самая уязвимая деталь современного смартфона. Производители утверждают, что литий-ионные аккумуляторы, которые широко используются в смартфонах сегодня, могут сохранять около 80 процентов своей емкости после 500 циклов «заряда-разряда». Это означает, что после 1,5-2 лет активного использования батареи емкость может уменьшиться примерно на 20%, пишет unian.net.

Однако на практике ситуация часто оказывается плачевней. Это происходит из-за того, что многие пользователи игнорируют основные правила зарядки своих устройств, что приводит к сокращению срока службы батареи. К ним, в том числе, относится полная «зарядка-розрядка» батареи.

Батарею смартфона не нужно заряжать до 100%

Во-первых, не нужно ждать, пока ваша батарея полностью разрядится и зарядиться. Лучше, наоборот, заряжать аккумулятор как можно чаще короткими сессиями – в этом нет ничего плохого.

Времена, когда аккумуляторы нуждались в полном цикле заряда-разряда по причине эффекта памяти, давно миновали. Этой особенностью обладали лишь никель-кадмиевые аккумуляторы, которые использовались в телефонах более 20 лет назад. Современным литиевым батареям такая забота, наоборот, может принести лишь вред.

Эксперты со всего мира утверждают, что оптимальный диапазон зарядка для долговечности аккумулятора – «20-80». Это значит, что разряжать смартфон рекомендуется не более чем до 20% и ставить его на зарядку и заряжать до уровня не больше 80%.

По этой причине, также не рекомендуется оставлять смартфон на зарядке на всю ночь. В таких случаях аккумулятор может подвергаться дополнительному износу из-за так называемых микроциклов заряда. В момент, когда заряд достигает 100%, процесс зарядки останавливается, а при небольшом снижении уровня заряда, он снова активируется. И пока вы спите, этот процесс может повторяться множество раз.

Альтернативная тактика зарядки

Существует также альтернативная тактика зарядки, известная как «50-70», которая предполагает поддержание уровня заряда аккумулятора между 50% и 70%. Этот подход рекомендуется для достижения оптимального баланса между использованием и износом аккумулятора. Считается, что такая тактика может удвоить, а то и более продлить жизнь аккумулятора.

Однако, чтобы следовать этому методу, придется заряжать смартфон по несколько раз в течения дня, поэтому он больше подходит тем, у кого есть возможность подзаряжать свое устройство в любой момент. Кроме того, без использования приложений для отслеживания уровня заряда батареи будет сложно следить за выполнением этого метода.

Все вышеуказанные рекомендации поначалу могут вызывать определенные неудобства в повседневной жизни. Однако, если вы приложите усилия, они со временем превратятся в полезные привычки. Ведь замена смартфонной батареи является не только дорогостоящей процедурой, но также может лишить вас гарантии на надлежащую работу телефона в будущем.

К слову, если вам нужно поскорее зарядить свой смартфон, просто включите «авиарежим». Хотя изначально этот режим внедрили в мобильники для активации во время перелетов, он имеет множество применений и в повседневной жизни. Он даже позволит реже заряжать смартфон.

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