Космонавту из Беларуси Олегу Новицкому подарили кувалду ЧВК «Вагнер» 17 14.06.2023, 8:50

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Видеофакт.

Космонавту из Беларуси Олегу Новицкому подарили кувалду ЧВК «Вагнер». Вручение прошло во время концерта в честь Дня России в микрорайоне Звездный в российском Иваново, заметил портал Smartpress.

«Олегу Викторовичу мы вручаем кувалду вагнеровскую. Мы так шутим, да. Естественно, мы за все хорошее», — заявил ведущий на сцене. Фрагмент привел RTVI.

Олег Новицкий родился в Червене Минской области, сейчас он российский космонавт, трижды летал на МКС.

Кувалда «Вагнера» стала символом военных преступлений российских военных, ею «вагнеровцы» публично и без суда наказывают тех, кто перед ними провинился. Но те граждане и политики, которым такие методы по нраву, охотно практикуют глорификацию этого инструмента и в собственной пропаганде.

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