Украинская армия успешно наступает и освободила новые территории 14.06.2023, 8:55

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Свежие карты боев от американских экспертов.

Украинские военные продолжают вести контрнаступательные операции и продвигаться сразу по нескольким направлениям.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска не проводили наступательных действий на линии Купянск-Сватово. Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили российские атаки на Белогоровку, Раздоловку и Веселое.

Бои в Донецкой области

Украинские войска продолжали наступать на северном и южном флангах Бахмута, а российские силы, 13 июня, начали контратаковать в районе Бахмута.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продвинулись на 250 метров в районе Берховского водохранилища и 200 м в направлении Торецка. Маляр добавила, что продолжаются бои в районе Ягодного.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска нанесли неудавшиеся наземные удары в направлении Орехово-Василевка и Белая Гора. Источники в РФ сообщали, что российские силы безуспешно контратаковали в направлении Белой Горы и Ивановского, а украинские силы, якобы, не имели успеха в проведении штурмовых операций в районе Берховки.

Российские источники также сообщали, что части добровольческого отряда «Невский» продолжают действовать на северных флангах Бахмута. Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска продолжают перебрасывать в Бахмут дополнительные элитные десантные и пехотные силы.

Российские войска опрокидывают дополнительные силы из Херсонской области для усиления направления Авдеевка-Донецк. Украинские военные сообщили, что украинские силы отразили российские атаки на Авдеевку и Марьинку.

Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень заявил, что российское военное командование перебрасывает личный состав из Херсонской области и заявил о прибытии чеченских подразделений «Ахмат» на линию Авдеевка-Донецк.

Российские войска не проводили подтвержденных наступательных наземных операций в районе Угледара. Российский источник утверждает, что подразделения русского 68-го армейского корпуса ведут артиллерийский огонь в районе Угледара.

Южная ось

13 июня российские войска совершили ограниченные наземные атаки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей.

Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень сообщил, что российские войска продолжали попытки отбить Макаровку и вели безуспешные действия во Времовке.

Украинские и некоторые российские источники сообщали, что на 13 июня украинские силы сохраняли свои позиции в Макаровке. Некоторые российские блоггеры сообщили, что российские и украинские войска продолжали бои за населенный пункт в ночь с 12 на 13 июня и что населенный пункт продолжает находиться в «серой зоне».

Российские источники утверждали, что бои продолжаются вблизи Старомайорского и Урожайного. Министерство обороны России утверждало, что российские силы отразили две украинские атаки вблизи Ровнополья.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за минувшие сутки на Бердянском направлении украинские войска продвинулись на 500-1000 метров и освободили до 3 квадратных километров территории.

13 июня украинские войска совершили наземные атаки на западе Запорожской области. Российские блоггеры утверждают, что украинские войска вели наступательные операции вблизи Пятихаток и Дорожнянков, а также бои продолжаются к югу от Орехова и вблизи Лобкового.

Российские источники утверждали, что в Запорожской области действуют добровольческие формирования, в частности, батальоны «Крым», «Шторм Осетия», «Алания» и «Сармат». Россияне сообщали, что в Запорожской области продолжают действовать подразделения 58-й общевойсковой армии, в том числе 291-й, 72-й и 429-й мотострелковые полки.

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