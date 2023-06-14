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«Путин прислал десяток врачей, которые реанимировали Лукашенко»

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  • 14.06.2023, 9:05
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«Путин прислал десяток врачей, которые реанимировали Лукашенко»

Диктатор провел очередной сеанс саморазоблачения.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера Лукашенко заявил, что он «бегал и прыгал больным» и поэтому будет восстанавливаться после болезни очень «долгое время».

Политолог Дмитрий Болкунец отметил, что этими нелепыми заявлениями диктатор еще больше разоблачил свою пропаганду и посеял сомнения в состоянии своего здоровья :

— Лукашенко заранее попросил задать ему вопрос про здоровье, но ответ получился потрясающий.

«Писали, что в ЦКБ меня возили, еще что-то — я даже не знаю, где эта ЦКБ»

А как он мог знать, если тело везли туда без сознания?

«И потом. Это глупость и тупость неимоверная. Если бы мне нужна была бы помощь, то ко мне в течение нескольких часов с того же ЦКБ Путин бы прислал десяток врачей».

Именно так и было. Путин прислал десяток врачей, которые реанимировали тело.

«Поэтому все это вранье, и вы этому не верьте».

Кто-то ожидал, что он сообщит, что был в ЦКБ? Правитель должен быть «живее всех живых, прыгать, бегать».

Те кто должен знать очень хорошо владеют ситуацией и прекрасно осведомлены, как все было.

И вообще, из практики когда Лукашенко говорит одно, то имеет ввиду совсем другое.

Как сообщал сайт Charter97.org, стало известно название неизлечимой болезни, которую диагностировал у Лукашенко консилиум врачей в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы. У диктатора выявлен синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). Это заболевание характеризуется нарушениями в системе свертывания крови, при котором происходит образование множественных тромбов.

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