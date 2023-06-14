В витебских магазинах начал пропадать элитный алкоголь 10 14.06.2023, 9:09

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Причина оказадась неожиданной.

Иностранного студента — 23-летнего жителя Египта — недавно отчислили из витебского вуза. До этого он попадал в криминальные сводки и даже был осужден. Но не остановился и принялся воровать элитный алкоголь, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

План молодого человека был прост: он заходил в различные магазины Витебска, забирал с полок несколько дорогих бутылок с алкоголем и выносил их. Во время одного из визитов египтянин привлек внимание охранников магазина, и те вызвали милицию.

В момент задержания египтянин нес мимо кассы спиртное на сумму более 500 рублей.

«В ходе дальнейших разбирательств стало ясно, что походы за элитным алкоголем носили для подозреваемого регулярный характер. Молодой человек задержан, устанавливаются все эпизоды его похождений», — рассказали в милиции.

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