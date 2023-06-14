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«Зачислить деньги я уже не смогла»

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  • 14.06.2023, 9:26
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«Зачислить деньги я уже не смогла»

Что происходит со счетами белоусов в сервисе Revolut.

Банковский сервис Revolut (Литва) начал ограничивать операции по счетам и картам белорусов, если те вовремя не подтвердили свое право на проживание в ЕС.

Журналисты CityDog.io спросили белорусов, столкнулись ли они с ограничениями.

Что за сервис

Revolut – многофункциональный финансовый сервис, зарегистрированный в Литве. Управление счетом Revolut происходит через мобильное приложение, в аккаунте которого можно хранить максимум 3 физические карты и 5 виртуальных. Выпуск физических карт происходит бесплатно, в стоимость входит только доставка. С помощью карт владелец может расплачиваться в 120 валютах, включая криптовалюты, без комиссии и по самому лучшему курсу. За снятие наличных в банкомате также не возьмут комиссию. В 2018 году сервис получил банковскую лицензию Европейского центрального банка.

Для белорусов этот сервис интересен тем, что он один из немногих в Европе дает возможность открыть счет в евро по паспорту Беларуси, если предоставить фото действующей долгосрочной визы типа D сроком от 180 дней.

Что произошло

Представитель Revolut Пэдди Кроули сообщил российскому Forbes, что c недавнего времени банк ужесточил формальные требования к гражданам Беларуси и России из-за ограничений, введенных ЕС в отношении выходцев из этих стран. Причина – очевидно, война в Украине.

По его словам, клиенты из Беларуси и РФ должны указать продленный вид на жительство или национальную визу, которые позволяют им оставаться в ЕС более 180 дней. Ограничения касаются именно россиян и белорусов и действуют на всей территории присутствия банка, отметил Кроули.

А что, раньше было иначе?

На самом деле ограничения действовали и ранее. Как рассказали CityDog.io белорусы, которые являются пользователями Revolut, сообщения от сервиса и официальные письма о том, что в системе необходимо обновить актуальные документы, дающие право находиться на территории ЕС, начинают приходить незадолго до окончании визы.

– Моя гуманитарная виза заканчивалась в апреле этого года, – рассказала нам минчанка Анна, которая сейчас живет в Польше. – За неделю до ее окончания мне в приложении и на почту пришло письмо от Revolut с напоминанием. В сообщении было сказано, что необходимо подтвердить наличие действующих документов, на основании которых я нахожусь в ЕС.

К тому времени я уже подала документы на ВНЖ, но сейчас срок рассмотрения в Польше может достигать более полугода вместо заявленных трех месяцев. Штамп о том, что мое заявление на ВНЖ находится в миграционной службе, есть в паспорте, то есть я нахожусь в ЕС легально, но для Revolut это, к сожалению, не основание.

В официальном письме от сервиса было написано, что операции по карте будут ограничены в течение месяца после окончания моей визы и возобновятся сразу, как только я загружу фото новой визы или ВНЖ. При этом сервис уточнил, что ограничения коснутся только операций по зачислению денег на карту, – расплачиваться или снимать с нее остаток я смогу и дальше.

Так, собственно, и случилось, в указанную дату зачислить деньги на свой счет я уже не смогла, но пользуюсь деньгами, которые остались на карте свободно.

Другой наш собеседник Вадим, который тоже живет в Польше, столкнулся с аналогичной проблемой, но в прошлом году. Он рассказал, что в его случае никаких ограничений по операциям так и не ввели, а само письмо с напоминанием подтвердить легальное нахождение в ЕС ему пришло уже после окончания визы.

– Мне тоже прислали письмо, где описали, что операции по пополнению карты заблокируют, пока я не пришлю фото новой визы или другого документа, дающего право находиться в ЕС. Но в указанную дату этого так и не произошло. Я спокойно пользовался картой вплоть до получения ВНЖ, потом просто отправил фото, и данные в системе обновились.

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