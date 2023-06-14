После Владивостока в России затопило дождями и Сочи

После Владивостока в России затопило дождями и Сочи2
- 14.06.2023, 9:30
- 4,568
Карма 2.0?
После того как российские войска подорвали Каховскую ГЭС, сначала российский Владивосток накрыли ливни, а теперь очередь дошла и до Сочи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Так, из-за дождей вышла из берегов река Мацеста. В результате затопило автомобили, придомовые территории и помещения на цокольных и первых этажах.
По данным местной власти, в районе реки ночью за час выпало не менее 15 мм осадков. Мэр города Алексей Копайгородский заявил, что якобы пострадавших из-за затопления нет, но подтоплены дома на шести улицах и дороги, поврежден газопровод. Кроме того, в городе решили закрыть пляжи.
Тем временем погода в Сочи не радует и осадки еще ожидаются.
«Мы еще ожидаем осадки», - отметил Копайгородский.