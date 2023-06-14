В Гродно в рейдах ГАИ задействовали все служебные мотоциклы 3 14.06.2023, 9:38

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За кем гоняются?

В Гродненской Госавтоинспекции объявили об усилении контроля за мотоциклистами, аргументировав это «участившимися авариями» с их участием. С этой целью уже задействовали все имеющиеся служебные мотоциклы, пишет telegraf.news.

В ГАИ Гродно предупредили, что для выявления нарушителей на мотоциклах в городе будут работать камеры фиксации, в том числе на «сквозных» участках в вечерние и ночные часы.

Под особый контроль Гродненская ГАИ планирует взять центральную часть города, где действуют постоянные ограничения для движения мототранспорта.

«Вплоть до изъятия мотоцикла»

Об усилении рейдов с начала мотосезона «с целью пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения мотоциклистами» на днях сообщили и в ГАИ Минска. Там заявили, что инспекторы «принимают жесткие меры реагирования» на грубые нарушения со стороны мотоциклистов — «вплоть до лишения права управления и изъятия транспортного средства».

В ГАИ Минска рассказали, что ситуацию на городских дорогах мониторят круглосуточно, с использованием гласного, негласного и смешанного контроля и задействовав в том числе и мотопатрули. Инспекторы не только пресекают правонарушения, но и проводят с мотоциклистами «беседы превентивного характера», сообщили в ГАИ.

С начала этого года только в уже произошло 16 аварий с участием мототранспорта. В ДТП погибли 2 человека, ещё 15 – получили травмы различной степени тяжести.

В ГАИ Минска рассказали об основных нарушениях ПДД, которыми «грешат» мотоциклисты:

• несоблюдение безопасной дистанции

• несоблюдение рядности движения

• «легкомысленные» обгоны

• пренебрежение правилами проезда перекрестков

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