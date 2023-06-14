Военный эксперт: Путин де-факто признал вину в подрыве Каховской ГЭС 14.06.2023, 9:47

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До «Будем бомбить Воронеж!» осталось не так уж и далеко.

Вчера, во время встречи с лизоблюдами, Путин де-факто признал вину в подрыве Каховской ГЭС. Он подтвердил то, о чем говорилось все эти дни, а именно, что причиной для подрыва стало опасение оккупантов, что СОУ развернут наступление посредством форсирования Днепра, утверждает известный украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Из всего этого вывод следовало бы сделать именно россиянам, но они явно его не сделают. Поэтому, постараюсь указать на несколько моментов.

Подрыв Каховской ГЭС и вправду создал проблемы с форсированием Днепра, но в рамках определённых сроков. В свою очередь, какие последствия этих действий оккупантов...

Масштабная экологическая, экономическая и гуманитарная катастрофы, со множеством жертв. Но мы рассматриваем именно составляющую милитарного порядка. Тут, как ни странно, у РОВ ситуация не лучше. Первая линия обороны смыта, а из под большой воды начинают выныривать левобережные карасики.

Я уже отмечал, что российское командование и лично Путин, принимали решение о подрыве Каховской ГЭС панично и в спешке. В следствие чего передовые подразделения РОВ на левом берегу, который ниже правого, не были заранее предупреждены и были смыты вместе с первой линией обороны.

То есть Путин сейчас переходит в фазу, когда он готов не просто кидать в бой россиян как мясо, уже не ради неких эфемерных побед или удержания территорий, а банально, просто в панике, отдавая приказы. Тут и вправду до «Будем бомбить Воронеж!» осталось не так уж и далеко. Или, совсем близко.

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