«Купила шикарные ботинки, а потом месяц ела овсянку» 7 14.06.2023, 9:51

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Белорусы рассказали о спонтанных покупках и их последствиях.

Туфли «на две зарплаты», шикарное вечернее платье, которое и носить-то некуда. Купить что-то дорогое и вожделенное, а потом отказывать себе в самом необходимом – знакомо? Герои материала myfin.by поделились своими историями спонтанных покупок, а магистр психологических наук Юлия Дицевич прокомментировала – что именно стоит за желанием купить вещь, которую финансово мы пока не можем себе позволить.

«Один раз в жизни было такое безумие». Как люди совершают бездумные покупки

Ольга

Первые отпускные в размере 200 долларов получила в 2009 году. Отпуск тратила на автошколу, а за 100 долларов купила очень дорогое платье – шикарное Emilio Pucci. Относила я его долго, и до сих пор оно висит в шкафу, хоть я давно в него не влезаю :)

Юрий

2010 год. Я выпускник вуза, который остался на родной кафедре по распределению на должности инженера. Моя зарплата на тот момент составляла около $150. С такой суммой было крайне трудно приобрести для себя что-то существенное. Такой покупкой на тот момент для меня являлся ноутбук, который был необходим для самообразования и дальнейшего освоения компьютерной техники и ее программ.

Около месяца я взвешивал «за» и «против» касательно покупки ноутбука, который выбрал, поскольку его цена превышала мой месячный доход в 5 раз. Пройдя «качели страха», я все-таки решил его купить в кредит. Эта покупка за время своей службы открыла для меня большое количество возможностей.

Елена

Один раз в жизни было такое безумие. Помню, еще в колледже, когда жила на 100 «баксов» в месяц, купила себе шикарные ботинки за 90 долларов. Месяц ела овсянку (с тех пор не могу на нее смотреть!), но чувствовала себя фантастически, носила их много лет. Больше я никогда столько не тратила на обувь или одежду. Последние 3 года зимой ношу кроссовки, каждый раз обещаю себе, что в этот раз куплю ботинки, но всегда есть более актуальные расходы.

Светлана

Несколько лет назад подруга пригласила с ней за компанию на презентацию подушек и одеял. Решила, что схожу просто посмотреть. Подруге пришлось уйти раньше, а я досидела до конца. Мне так понравилось их качество (давали посмотреть и потрогать), что я даже не поняла, как подписала договор (просили взять с собой паспорт).

Стоимость за подушку, одеяло и наматрасник была около $1000 – притом что на тот момент моя пенсия была где-то $150. Конечно, у меня были некоторые накопления, но я сама не ожидала, что потрачу их на такое. Был не очень приятный разговор с дочерью, я и сама понимала, что это была импульсивная покупка. Но на подушке я сплю (она удобная и латексная), наматрасником пользуюсь. Одеяло достаточно толстое, спать под ним в квартире жарко, отвезла его на дачу. Купила бы я этот набор осознанно, все взвесив? Вероятно, нет.

Анна

Году в 2008 мне полгода не выплачивали заработную плату, а когда выплатили часть, я на все деньги купила вечернее пальто под вечернее платье (надела пару раз в жизни). Оно было роскошного темно-синего цвета и идеально подходило той жизни, к которой я стремилась у себя в голове. Только после 30 лет стала догонять, что мой виртуальный мир сильно отличается от реальности.

На оставшиеся деньги я заказала суши нам с сестрой. Они тогда только появились на рынке и были в моем представлении какой-то «элитной элитностью». Помню, как ждала курьера и переживала: как будет жалко, если эта еда окажется дрянью, ведь на нее ушли последние деньги )

«Работайте не со следствием, а с причиной!»

– Невозможно выделить одну причину, почему люди совершают спонтанные покупки. У каждого возникает свой импульс, и он имеет под собой свое «зачем». Увидела у подруги – заказала себе. Зачем? Чтобы быть в тренде, как сейчас модно говорить, или чтобы быть частью компании. Нашла платье, в котором почувствовала себя красавицей, купила – быстро подняла самооценку.

Импульсом может стать высокий уровень стресса, сложная жизненная ситуация или, наоборот, всеобщее веселье с друзьями, когда «море по колено» и думать про завтрашний день и заканчивающиеся на карте средства не хочется. Но за каждым импульсом стоит индивидуальная потребность, которая пробует быть реализованной через покупку. Иногда эту потребность получается реализовать таким образом, иногда – нет.

Если это «разовая акция» – уговорили на бесплатной презентации, увидела платье мечты, привлекло внимание что-то очень красивое или даже нужное – то бить тревогу не стоит. Мы не покупаем вещи, мы покупаем эмоции, пусть и кратковременные. А вот если импульсивные покупки – обычная история и серьезная статья расходов, тут уже можно и нужно обращаться за помощью к специалисту по зависимому поведению.

И хорошо бы задать себе несколько вопросов.

Из какого своего дефицита я хочу купить себе эту вещь? Из какой потребности? Что я таким образом восполняю? Возможно, это потребность в признании, в принятии, в любви?

Часто импульсивные покупки становятся способом убежать из реальности от сложных чувств и переживаний.

Импульсивные покупки – быстрый способ поднять уровень дофамина. Если у человека невелик ассортимент способов получать удовольствие от жизни, то будет сложно отказаться от такого эффективного инструмента. Так и формируется зависимость. В терапии мои клиенты исследуют свои способы радоваться, получать удовольствие, удовлетворение, наслаждение, расширяют линейку этих вариантов. Это помогает стать адаптивнее, и появляется возможность выбора путей для удовлетворения своих потребностей.

В терапии, с ростом эмоционального интеллекта и осознанности, человек перестает быть подвержен манипуляциям и маркетинговым уловкам, которые как раз и направлены на то, чтобы увеличивать потребительский спрос.

Как избегать импульсивных покупок?

Есть много рекомендаций, как избегать импульсивных покупок, и они могут быть весьма действенны. Например:

давать себе не менее часа от импульса до совершения покупки;

обсуждать свое решение с несколькими людьми;

выделять отдельный бюджет для импульсивных покупок и стараться его не превышать;

ходить в магазин только со списком и т.д.

Но это все – способы контроля уже над следствием. Я все же рекомендую разбираться с причиной.

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