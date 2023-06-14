Топ-5 доступных для белорусов универсалов из Европы 1 14.06.2023, 9:52

2,068

Цены на авто похожие – нюансы разные.

Читатели abw.by интересуются: какие универсалы сегодня являются наиболее доступными из свежепригнанных? Как обстоят дела с надежностью и ремонтопригодностью у той или иной модели? Что с пространством в салоне и объемом багажника, ведь покупка универсала зачастую подразумевает использование грузового пространства по полной программе? Отвечают эксперты.

Renault Clio IV

Конечно, среди «пятилеток» на рынке достаточно Vesta и Largus, но если говорить о машинах из Европы, то наиболее доступными универсалами среди них уже довольно давно являются Renault Clio четвертого поколения. Самые дешевые экземпляры сегодня продают за $10.000-11.000. Но варианты по минимальной цене – это, как правило, автомобили с турбированными бензиновыми моторами TCe. Их растаможка обходится в минимальные суммы, поэтому итоговый ценник выходит весьма доступным.

Однако это тот случай, когда экономия сейчас может вылиться в незапланированные траты впоследствии, ведь и ресурс самих моторов невелик, и их цепи ГРМ зачастую растягивались на пробегах до 100 тыс. км, а на машинах, проехавших 150-160 тысяч, встречались и перескоки. Кроме того, многие моторы этой линейки отметились масложором. Говорят, что в 2016 году проблему раннего растяжения цепи удалось победить. В общем, не то чтобы совсем нет, но к выбору Clio с малообъемным бензиновым двигателем надо отнестись ответственно и искать машину с минимальным пробегом.

В линейке моторов Clio есть и бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» D4F объемом 1,2 литра. С технической точки зрения это простой и надежный мотор, имеющий ременный привод ГРМ, но лишенный гидрокомпенсаторов и требующий регулировки зазоров клапанов. Большинство проблем этого двигателя связано с «глючащей» электрикой: датчиками и катушками зажигания. Еще один нюанс – мощность 75 л.с. Машина с таким мотором подойдет только для неспешной езды.

Поэтому лучший выбор – полуторалитровый дизель К9К. В зависимости от степени форсировки он может выдавать 75, 90 или 110 л.с. В любом случае это очень надежный мотор, один из лучших, если не лучший, во всяком случае среди дизелей объемом около 1,5 л. И забудьте про вкладыши. Стоимость дизельных версий начинается с $11.000.

Абсолютное большинство Clio IV, представленных в продаже, оснащено механическими коробками передач. Но на мощные версии ставился в том числе и 6-ступенчатый «робот» с двумя «сухими» сцеплениями. Он ничем не хуже большинства аналогичных КПП: комфортный в работе и довольно ресурсный. Конечно, в ремонте обойдется недешево, но и замена сцепления с двухмассовым маховиком стоит дорого.

Что касается пространства внутри, то Clio – типичный представитель В-класса. Спереди места достаточно, разве что узковато, сзади особо не разгуляешься, но ехать можно.

А вот багажник в универсале относительно просторный – 443 литра. Интерьер этого автомобиля простенький, с некоторыми типичными для Renault эргономическими странностями, но все необходимое, особенно в хорошо укомплектованных версиях, есть.

В целом дизельный Renault Clio IV – достойный вариант. Главное – не купить машину со скрученным с 300+ тысяч километров пробегом. Если автомобиль имеет на одометре 150-180 тыс. км и эти значения подтверждаются историей обслуживания, такой вариант может служить беспроблемно (относительно «бэушки») еще довольно долго. Впрочем, это справедливо для любой модели из этой подборки.

Dacia Logan MCV

Еще один доступный, но малораспространенный у нас вариант – Logan MCV. С 2018 года на него устанавливаются турбомоторы TCe объемом 0,9 и 1,0 л, для которых характерно все сказанное выше про Clio. Также есть трехцилиндровый цепной литровый «атмосферник» мощностью 73 л.с., информации о котором в настоящее время минимум из-за его малой распространенности.

И конечно, дизель К9К мощностью 95 л.с. – снова лучший выбор, хотя на машинах начала 2018 года можно встретить модификации на 90 и даже 75 сил.

Бензиновые версии продают за $11.000-12.000. А вот представленные в продаже дизельные предлагаются за $14.000. И за эти деньги можно найти варианты поинтереснее.

Коробки передач преимущественно механические, лишь на 90-сильных 0.9 TCe можно встретить 5-ступенчатый «робот» с одним сцеплением, а на дизелях той же мощности – 6-ступенчатую роботизированную КПП, у которой сцепление также одно. Обе трансмиссии довольно надежны, хотя быстрыми их не назовешь.

Каков Logan внутри, знают если не все, то многие. Остатки новых седанов второго поколения в версии Stepway до сих пор продаются в Беларуси, в большом количестве Logan II работали и продолжают работать в такси. Интерьер этих машин максимально прост, даже аскетичен. Зато багажник MCV – находка для тех, кому надо регулярно что-то возить, ведь его объем составляет внушительные 573 литра, а со сложенными спинками заднего ряда вместимость грузового отсека превышает полтора «куба».

Поэтому, если вас устраивают внешность и салон либо нужна максимально простая и неубиваемая машина, Logan MCV – неплохое решение. Но из-за малой популярности универсала в нашей стране могут быть проблемы с кузовными элементами, которые отличаются от таковых у седана. Недостатка других запчастей, по крайней мере для дизельной версии, быть не должно. А вот малообъемные бензиновые авто у нас распространены слабо, поэтому дефицит запчастей для них исключать нельзя.

Fiat Tipo II

Еще один нетривиальный и слабо распространенный вариант – Fiat Tipo II. Все представленные в продаже машины – с дизельными двигателями объемом 1,3 или 1,6 литра. Самая доступная из них сегодня продается за $11.500, но за следующие по возрастанию стоимости автомобили просят от 12.800 до 13.200. И все это за модификации с мотором 1.3. Прайс на 1,6-литровые версии стартует с $13.300.

На седанах можно встретить бензиновые моторы 1.4, но все предлагаемые на белорусском рынке универсалы дизельные. И конечно, 1,6-литровый 120-сильный мотор предпочтительнее, хотя владельцы 95-сильного 1.3 говорят, что не страдают.

1.6 MultiJet имеет ременный привод ГРМ и оснащается гидрокомпенсаторами. Каких-то «болезней» за ним не замечено, но встречались случаи проворота вкладышей вследствие масляного голодания, возникающего из-за износа масляного насоса или его завоздушивания через прокладку. Также этот мотор отметился течами масла из-под прокладок.

«Младший» дизель тоже оснащается гидрокомпенсаторами, но его привод ГРМ цепной, он отличается не самым высоким ресурсом примерно 150.000 км, после чего цепь и все сопутствующие элементы механизма требуют замены.

В целом оба мотора довольно надежны, но внимания наверняка потребуют чуть больше, чем вышеупомянутый двигатель Renault.

Коробки передач на продаваемых универсалах Tipo II в абсолютном большинстве случаев механические: 5-ступенчатая с дизелем 1.3, 6-ступенчатая с мотором 1.6 MultiJet. Никаких проблем не сулит ни та ни другая, главное – следить за уровнем масла и регулярно его менять.

Также на 1,6-литровые дизельные версии устанавливался 6-ступенчатый «робот» с двумя «сухими» сцеплениями. Его надежность плюс-минус такая же, как и у большинства аналогичных агрегатов.

Tipo II – это уже полноценный C-класс. Надо отдать должное дизайнерам: машина получилось красивой как снаружи, так и внутри. И хотя по меркам класса интерьер простоват, а отделочные материалы местами дешевые, салон Fiat все равно куда приятнее, чем у рассмотренных выше вариантов. Да и багажник универсала хорош, его объем составляет 550 л.

Но есть у Fiat неприятный нюанс: ввиду малой распространенности итальянских автомобилей их владельцы могут столкнуться либо с отсутствием некоторых запчастей, либо с их дороговизной, либо и с тем и с другим.

Peugeot 308 T9

308 T9 в кузове универсал уже который год является крайне популярным на нашем рынке. Ведь все давно знают, что 1,6-литровый дизель DV6 – неубиваемый мотор, страдающий разве что течами масла из-под прокладок. Шестиступенчатый «автомат» также очень надежный, не говоря уже про механическую коробку передач.

Впрочем, многие недолюбливали дизели Peugeot за необходимость использования AdBlue и присадки Eolys, от чего были избавлены владельцы дизельных автомобилей многих других марок. После рестайлинга 2017 года в моторной гамме модели появился дизель DV5 объемом 1,5 литра, а 1,6-литровый мотор отправили на покой. Обновленная версия и дешевле в растаможке, и лишена системы впрыска Eolys, осталась только мочевина.

Но у нового мотора появились и новые «болезни». Если у DV6 была 8-клапанная головка, то у DV5 клапанов уже 16, как следствие – два распредвала, соединенных цепью, хотя привод ГРМ на моторе ременный. Эта цепь довольно быстро растягивается и может даже порваться. Кроме того, изнашивается верхняя часть клапанов под коромыслами. Растянутая цепь выдает себя характерным грохотом, который недвусмысленно сообщает о необходимости оперативного обращения в сервис. Впрочем, довольно быстро производитель доработал газораспределительный механизм, заменив выпускные клапаны и установив другую цепь.

Еще одна проблема, с которой столкнулись некоторые европейские владельцы машин с 1.5 HDI, – стружка, которую внезапно начинает гнать ТНВД. Причем происходило это на небольших пробегах 50-60 тыс. км. Причины происходящего остались до конца не выяснены, ТНВД, форсунки и топливный бак меняли по гарантии. Белорусским специалистам, занимающимся ремонтом Peugeot и Citroёn, об этой «болячке» известно, но, по их словам, сталкиваться с ней еще ни разу не доводилось.

Зато им приходится регулярно заниматься «отшивкой» системы впрыска AdBlue, которая со временем начинает доставлять владельцам головную боль, а зимой способна преподнести неприятный сюрприз в виде лопнувших патрубков. Благо отключается она безболезненно и относительно недорого, никак не влияя на работоспособность автомобиля в целом.

Впрочем, в продаже можно встретить отдельные 308 T9, выпущенные в 2018 году, с двухлитровым дизелем. И это очень надежный и неприхотливый агрегат, не имеющий специфических проблем. Распредвалы в нем также соединены цепью, но ходит этот механизм заметно дольше, чем на «полторашке», – до 300 тыс. км.

В ходе все того же рестайлинга на смену 6-ступенчатому «автомату» пришел 8-ступенчатый. И если старую АКПП за ее надежность и неприхотливость хвалят все, то отношение к «восьмиступке» у специалистов неоднозначное, некоторые из них склонны считать ее менее неприхотливой. Но в любом случае с точки зрения надежности она лучше «робота», а на двухлитровых дизельных версиях первой половины 2018 года еще стоит 6-ступенчатая АКПП.

Помимо дизельных в продаже можно встретить 308-е с бензиновыми турбомоторами PureTech объемом 1,2 литра и мощностью 110 или 130 л.с. Это трехцилиндровые двигатели с прямым впрыском и ременным приводом ГРМ. Ремень ГРМ помещен в масляную ванну. Со временем он изнашивается, а продукты износа забивают масляные каналы. Также многие владельцы в Европе жалуются на повышенный расход масла после пробега 100 тыс. км. Впрочем, машины с бензиновыми двигателями на белорусском рынке составляют около 10% общего объема предложений модели.

308 Т9 – в целом интересный и комфортный автомобиль с необычным решением передней панели. Маленький руль, установленная высоко приборная панель, практически полное отсутствие физических клавиш на центральной консоли – некоторым это очень нравится. Салон в данной модели не самый просторный, а спинки заднего ряда стоят излишне вертикально, их хочется завалить назад. Зато объем багажника – впечатляющие 610 литров.

Если в дорестайлинговых версиях не хватало многих полезных «наворотов», в частности, хорошего света, то в «ресте» в комплектации Allure появилась и светодиодная головная оптика, и многие другие современные опции. А еще 308 T9 – одна из немногих моделей в своем сегменте, имеющая панорамную крышу.

Наиболее доступные пятилетние Peugeot 308, представленные на рынке, предлагают за $10.000-11.000. Но это всего пара машин. Куда больше предложений за 12.000-13.000 и выше. Максимальные ценники на модель превышают $17.000, причем за эти деньги предлагаются не только двухлитровые, но и полуторалитровые дизели.

Что касается обслуживания, то ввиду высокой распространенности модели запчастей на нее также хватает, хотя возможны ситуации, когда какие-то редкие детали придется подождать, а стоить они могут дорого. Но в целом серьезных проблем не предвидится.

Opel Astra K

Про этот вариант многие забывают, но, на наш взгляд, Astra K недооценена белорусами. Это красивый, современный, хорошо оснащенный и в целом сбалансированный автомобиль. Основная масса выставленных на продажу машин выпущена до рестайлинга, который состоялся в 2019 году. И большинство из них оснащено дизелями 1.6 TDCi разной степени форсировки. На них для соблюдения экологических требований используется впрыск мочевины, который рано или поздно может доставить «головняк», но это беда абсолютного большинства современных дизельных двигателей.

Важно помнить про другое: цепной привод ГРМ на 1,6-литровом дизеле расположен со стороны маховика, поэтому замена цепи и сопутствующих элементов требует снятия коробки передач и в совокупности обходится в $800-1000 за запчасти и работу. При этом ресурс цепи невелик и составляет 150-200 тыс. км, поэтому при покупке дизельной «Астры» нужно иметь в виду этот нюанс и держать в запасе лишнюю $1000. В остальном же 1.6 TDCi вполне надежен.

Куда менее популярными являются версии с бензиновым 1,4-литровым турбомотором. Но в целом это хороший вариант. Привод ГРМ у него также цепной, но никаких проблем с ним нет. Возможны разве что течи масла из-под клапанной крышки и масляного теплообменника, но устраняется это быстро и недорого. Часто из-за неисправного клапана вентиляции картерных газов приходится менять клапанную крышку, в которой он расположен.

В продаже представлено несколько машин с литровыми бензиновыми турбомоторами, но информации об их надежности крайне мало. У нас эти автомобили продаются с механическими КПП, но существуют модификации с «роботом» Easytronic.

Распространенные модификации с дизелем 1.6 или бензиновым 1,4-литровым двигателем оснащаются либо механическими коробками передач, не имеющими проблем с надежностью, либо 6-ступенчатыми «автоматами» GM 6T35, беспроблемность которых сомнительна. Пока по этой трансмиссии, выпускаемой с 2015 года, нет большого массива информации о поломках, но предыдущие АКПП GM доставляли владельцам немало хлопот.

У Astra K очень приятный и просторный салон. Возможность выдвинуть вперед край подушки водительского сиденья в этом классе встретишь редко.

Но есть и эргономические просчеты, например, отсутствует площадка для телефона. Зато задний ряд очень просторный, а багажник вместительный. Его 540 литров не рекордный показатель, зато задние пассажиры чувствуют себя вольготно.

Astra K, как и другие Opel, в достаточном количестве ездят по дорогам Беларуси, соответственно большинство ходовых запчастей на них есть в наличии. Впрочем, недавно доводилось видеть отзыв о том, как владелец Opel искал, заказывал и ждал что-то неходовое, поскольку в Беларуси этой детали попросту нет. Но такая ситуация сегодня может возникнуть с едва ли не любой свежей моделью.

Цены на универсалы Astra K стартуют с $12.000 и достигают 18.000.

Bердикт

Конечно, в список доступных относительно сформировавшихся на рынке цен универсалов можно было включить также Ford Focus III и Kia Ceed II. Но именно в 2018 году производство этих моделей было прекращено, свежепригнанных машин без пробега по РБ осталось совсем мало. Да, в продаже уже представлены автомобили следующих поколений, но это совсем другая ценовая история, хотя на рынке можно найти и относительно недорогие Focus IV.

Но какую бы модель вы ни искали, при выборе важно быть внимательным и детально изучать историю конкретной машины. «Скрученных» авто много, за уже привычными значениями 150-180 тыс. км на одометре могут скрываться реальные 300-350 тысяч, а это совсем другая степень износа всех элементов автомобиля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».