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ВСУ выравнивают фронт: у россиян критически «провисли» фланги

  • 14.06.2023, 9:57
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ВСУ выравнивают фронт: у россиян критически «провисли» фланги
фото: getty images

Украинская армия «срезает» стратегический выступ в районе Великий Новоселки.

Силы обороны Украины уверенно продвигаются вперед и деоккупируют новые территории. Они эффективно работают над выравниванием линии фронта. В то же время российские захватчики продолжают нести потери.

О ситуации с контрнаступлением «24 каналу» рассказал полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.

Город-крепость Бахмут потерял значение для россиян после того, как ВСУ «срезали» Изюмский выступ и убрали вражескую группировку над Славянском. Следовательно, не осталось никакого смысла оккупантам идти в сторону Славянска, Краматорска и Дружковки. Это движение стало «информационным котлом», в который Евгений Пригожин сам загнал войско страны-агрессора.

В то же время, украинские бойцы продолжают «срезать» выступ под Великой Новоселкой. Таким образом ВСУ смогут выровнять фронт. Взамен россиянам может остаться только отойти на высоты к Попасной.

«Скорее всего, россияне это и будут делать – либо сами, либо под нашим давлением. Однако Бахмутско-соледарский выступ будет срезан как и в районе Великой Новоселки», – предположил военный эксперт.

Кроме того, ВСУ быстро работают над этим вопросом в районе Бахмута. Однако в районе Великой Новоселки украинские защитники освобождают больше населенных пунктов. По мнению Свитана, перспектив на Бахмутском направлении больше, поскольку движение здесь началось на несколько недель раньше.

У россиян провисают фланги

Свитан предположил, что оккупанты уже готовы полностью отдать выступ в районе Великой Новоселки, потому что понимают, что у них нет выбора. Так, западный и восточный фланги врага уже провисают. А дальше захватчики могут прятаться в Старомлыновке.

«В Старомлыновке могут идти такие же бои, как в районе Орехового. Наши командиры поставили правильные задачи – «срезать» выступ в районе Бахмута и Старомлыновки», – сказал полковник запаса ВСУ.

Россияне укрепились в Старомлыновке для того, чтобы одновременно контролировать Угледарское и Гуляйпольское направления. Враг построил здесь серьезную линию обороны.

Кроме того, оккупанты имеют укрепрайон в оккупированном Токмаке. По мнению военного эксперта, штурмовать населенный пункт будет сложно, поэтому его можно попытаться обойти.

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