Можно ли жарить мясо на сале? 2 14.06.2023, 10:01

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Раскрыта невероятно простая хитрость.

Процесс приготовления мяса нередко вызывает много споров о том, на чем его лучше обжаривать. Конечно, многие зависит от вкуса и предпочтений, однако есть несколько правил и рекомендаций, к которым стоит прислушиваться, пишет glavred.info.

При этом ответив на вопрос о том, как жарить на свином жире, можно сделать для себя правильные выводы о том, каким образом приготавливать мясо.

Можно ли готовить на смальце

У многих смалец стоит в холодильнике, как один из главных ингредиентов при приготовлении мясных блюд. При этом на смальце также жарят овощи, а также используют его при приготовлении различных заправок к блюдам и даже добавляют как основу для суповой зажарки. Хозяйкам хорошо известно, что смалец добавляет блюду сочность и тонкий привкус. При этом нередко смалец также используют при приготовлении даже блинов и печенья.

В то же время стоит помнить одно золотое правило: при использовании смальца при зажарке важно не переборщить с его количеством. Тут как нельзя кстати подойдет поговорка – хорошего в меру.

На чем лучше жарить на сале или на масле

Кулинары в один голос утверждают, что лучшей основой для приготовления жареных продуктов является масло – желательно оливковое. Дело в том, что оно не является опасным при высоких температурах и не выделяет свободные радикалы, негативно сказывающиеся на организме.

Однако если вы привыкли использовать сало для зажарки, не беда. Основная рекомендация – не переборщить с его количеством и помнить, что сало не имеет определяющего негативного влияния на холестериновый обмен.

На чем лучше жарить: на смальце или подсолнечном масле

Несмотря на то, что большинство использует подсолнечное масло для зажарки многих продуктов, некоторые исследования показывают, что насыщенные животные жиры (в частности смалец) являются предпочтительнее при приготовлении пищи на огне. Нередко диетологи прямо говорят о том, что при выборе между смальцем и полиненасыщенными жирами, лучше отдать предпочтение первому, однако в умеренных количествах.

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