На аукционе продали базу отдыха возле белорусско-украинской границы 1 14.06.2023, 10:08

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Единственный покупатель заплатил на 5% больше первоначальной суммы.

Два лота были реализованы по итогам организованных комитетом «Брестоблимущество» торгов по продаже неиспользуемых объектов государственной собственности, пишет «Ганцевичский час». Новые владельцы появились у объектов, расположенных в Малоритском районе. При этом сами торги не состоялись: просто в каждом случае лоты продали единственным желающим их купить.

Базу отдыха, расположенную в Малоритском районе (возле белорусско-украинской границы) продали на аукционе. Торги прошли 13 июня 2023 года на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи.

Всего на аукцион предлагалось четыре лота, но продали два (они выставлялись впервые). На каждый из этих лотов было подано по одной заявке.

Так, новый собственник появился у базы отдыха в непосредственной близости от озера Олтушское. Это имущество ранее принадлежало отделу по образованию Малоритского райисполкома.

Сама база состоит из восьми домиков общей площадью 463,4 квадратных метров и других сооружений. Начальная цена составила 21 387,05 рублей. Поскольку желающий приобрести лот был один, ему продали по начальной цене с повышением на 5%.

В комитете «Брестоблимущество» не исключают, что новые собственники займутся предпринимательской деятельностью, связанной с оздоровительными услугами.

Кстати, на противоположном берегу озера Олтушское расположена деревня Ланская. На предыдущих торгах в начале июня 2023 года там продали здание бывшего детского сада.

Что еще продали с аукциона?

Новый владелец появился и у нежилого брусчатого здания в Малорите, принадлежавшего местному ЖКХ. На лот была установлена цена в размере 12 817,53 рублей. Единственный покупатель заплатит на 5% больше.

Всего с начала 2023 года на территории Брестской области продано 26 государственных объектов недвижимости. Общая выручка за 537,9 тысячи рублей. На данный момент выставлены на торги и готовятся к продаже 57 объектов.

Также комитет «Брестоблимущество» продолжает практику проведения тематических аукционов по продаже недвижимого имущества. Их особенность в том, что лоты предлагаются за одну базовую величину (сейчас это 37 рублей). Ближайшие такие торги назначены на 23, 27 и 30 июня.

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