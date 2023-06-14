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Паркетный лжец

  • Телеграм-канал «Сито Сократа»
  • 14.06.2023, 10:06
  • 4,672
Паркетный лжец

Между строк читается отказ Кремля от Донбасса.

Кремлевский небожитель опустился до уровня долгих встреч с военными пропагандистами российских спецслужб, незаслуженно именуемых «военкорами». Нет уже длинного стола, подчеркивающего эго Путина, зато есть пустующий график, который можно забить всяким хламом вроде посиделок с такими же, как он, бессовестными лгунами. Произошел прямо таки обмен опытом между творцами колоссального обмана, в который опущено население России. Главный вопрос, который интересовал паркетного главнокомандующего, как ему дальше выстраивать свою коммуникацию? Нужно ли совершать предвыборные поездки на фронт, чтобы и дальше казаться крутым пацаном, или же консолидированного военкорского камлания хватит, чтобы преподнести Путина таковым без лишних угроз телу номер один?

Пристальный наблюдатель сразу подметил соль встречи: за 16 месяцев вторжения выросла непредсказуемая электоральная прослойка в виде выживших военных преступников и их семеек. Кроме них есть категория получателей черных пакетов и белых лад. А еще – огромная масса потенциальных трупов, уклоняющихся от ползучей мобилизации. Для всех для них переизбранный счастливый дедушка – не выход из ямы, где они сейчас сидят. А на голосах пенсионной биомассы уже не переизбраться красиво. Нужно попыхтеть и персонально выдать военкорской своре капитальный бюджет для правильного освещения хода войны и места Путина в ней.

Даже каменные лица медиа-шакалов не смогли утаить разочарования текущим состоянием умственного аппарата Путина. Сказать, что он скучный органчик – ничего не сказать. Отстраненные и шаблонные лапидарные ответы порождают в умах единственный вопрос: «что будет, когда ничтожество рухнет под тяжестью своего вздора?» Нужно ли его подпирать исключительно в целях самосохранения, или же пора вкладываться в нового нормального вожака? Даже одиозные пропагандистские ресурсы в унынии и штампуют темник о том, что Путин начал догонять ситуацию – прогресс и оптимизм!

Контекста для оптимизма, по правде говоря, нет. Украинское контрнаступление в разгаре, и оккупанты откатываются назад. Многие вооружения российской орды оказались не из того века со всеми вытекающими последствиями. Где-то стал двухсотым очередной генерал. Мир стоит на ушах от экоцида, организованого Путиным путем подрыва дамбы Каховской ГЭС. Цена на нефть валится, а рубль с начала 2023 года упал на 18%. Тут нужны бы какие-то решения, дабы россияне ощутили наличие действующей власти, а не пожилого мужика в ступоре.

Вместо этого Путин перед отфильтрованными инфлюэнсерами растерянно разглагольствует про санитарный кордон, чтобы не допустить повторов Шебекино. Хотя, судя по текущим телодвижениям, Белгород – отработанная тема, там уже поздно что-то делать федералам, и регион отдают на кормление кадыровцам. Но это совсем не решает проблем вакуума в других приграничных регионах, которые справедливо боятся повторения судьбы Мариуполя или Бахмута. Хотя кейс Шебекино показал действенную панацею от путинщины. В ФСБ шокированы тем, что среди жителей разрушенного города почему-то уже нет сторонников Путина. Просто не защитил, а как всегда...

Что интересно, Путин отказывается от целей вторжения, ведь он не может объявить всеобщую мобилизацию.

Формулировка «цели войны меняются в соответствии с текущей ситуацией» указывает на военную катастрофу. Но виноватыми в крахе авантюры являются все, кроме того, кто по-нацистски выступил ночью 24 февраля. Аргумент про НАТО на исторических землях в Украине вызвал только истерики ультра-патриотов на фоне давно вступивших в Альянс стран Балтии и примкнувшей недавно Финляндии.

Между строк читается отказ Кремля от Донбасса и других оккупированных территорий в надежде удержать Крым и паркетного лжеца. Других задач не ставится, а рассказы про сотни уничтоженной западной техники – особый ритуал подготовки к жесту доброй воли. Но конечно, все это нужно полить кровью и приправить военкорской «правдой». Ждем новых правильных репортажей, их творцам не привыкать.

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