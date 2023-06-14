В Беларуси колонны с российской техникой заметили на трассе Р31 14.06.2023, 10:18

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иллюстративное фото

Речь идет об автомобильной дороге Бобруйск - Мозырь - госграница Украины.

На территории Беларуси 13 июня военная авиационная активность наблюдалась на аэродроме «Мачулищи». Фиксировались полеты вертолетов Военно-воздушных сил Беларуси и Воздушно-космических сил РФ.

Телеграм-канал «Беларускі Гаюн» сообщил и про перемещение по дорогам. Так крупных колонн с техникой ВС РФ (более 10 единиц) не фиксировалось. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РФ были замечены на отдельных участках трассы Р31.

Крупных колонн с техникой ВС Беларуси (более 10 единиц) также не фиксировалось. Одиночные машины и небольшие колонны ВС Беларуси замечены в Минске и на отдельных участках трассы Р1.

Отметим, что Р-31 — это автомобильная дорога общего пользования республиканского значения Бобруйск – Мозырь – государственная граница Украины (Новая Рудня).

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