Белорусы стали лидерами по инвестициям в Польше 14.06.2023, 10:34

Более крупные планы в стране только у американских предпринимателей.

Белорусские инвесторы стали лидерами по иностранным инвестициям в Польшу. Об этом пишет Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на Польское агентство инвестиций и торговли.

С начала 2023 года, белорусские инвесторы реализовали уже 12 проектов в Польше. Они также планируют 33 проекта с объемом инвестиций 47,99 млн евро. По данным агентства, белорусские компании намерены создать 9433 рабочих места. Более крупные планы в Польше только у американских инвесторов – 35 проектов стоимостью 3,4 млрд евро.

Глава агентства Павел Курташ объяснил изданию такую активность белорусских инвесторов действие программы Poland Business Harbour, которая создает благоприятные условия прежде всего для релокации IT-бизнесом и стартапов. PBH первоначально была создана для белорусских компаний, но затем ее действие расширили и на другие страны.

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