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«Группа клоунов» и долгожданный балет Чайковского

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 14.06.2023, 10:36
  • 3,512
«Группа клоунов» и долгожданный балет Чайковского
Мария Захарова

На Захарову снизошло «прозрение».

«Сейчас группа кровавых клоунов … терроризирует весь мир» - ошарашила откровенностью фронтвумен МИД Мария Захарова.

Что у них там в МИД происходит? Прозрение? Или сидр вчера дегустировали? Так метко выразилась про свое начальство!

Ах, нет. Это она Украину и НАТО имеет в виду. Но ведь, согласитесь, портрет написан с отечественной натуры. Взяли манеру – обрисуют себя, а снизу подпишут, что это «Запад», НАТО, Украина. Первой недавно выступила верхний спикер Матвиенко, теперь вот – неистовая Мари.

Еще было сказано о «госперевороте в Киеве». Но у нас-то в стране что? Как можно назвать положение, когда в России один человек задержался наверху на четверть века и хочет еще? Начинали в 1991-м со свободы, а во что превратили страну? В огромный зрительный зал, где публика ждет, не дождется «Лебединого озера». Мы все стали балетоманами, а на экране время балета никак не наступит – бесконечная череда клоунов, вытирающих кровавые руки о штаны, и клоунесс.

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