В Могилеве силовики жестко задержали протестантского проповедника 14.06.2023, 10:46

Сергей Удальев

Фото: Еврорадио

Сергей Удальев учился в Киевской Реформатской семинарии.

В Могилеве вчера, 13 июня, был жестко задержан ОМОНом протестантский проповедник Сергей Удальeв, сообщают правозащитники.

Как говорят свидетели задержания, все произошло возле могилевского ледового дворца. По их словам, силовики выскочили из «темной машины с затонированными окнами», просто вырвали мужчину из его автомобиля и брутально вдавили в землю.

Позже его увезли, но не в Октябрьский РОВД, который находится поблизости, а в противоположную сторону. Как удалось выяснить, в Ленинский РОВД его также не доставили, а машина «потерялась» на улице Пионерской, где расположено Могилёвское облуправление КГБ.

Правозащитники рассказали, что три месяца назад с ним не продлили на работе контракт из-за недостаточной лояльности.

Кроме того, ранее Сергей Удальёв учился в Киевской Реформатской семинарии, он известен как один из лучших богословов города. Обучение в Украине также предположительно могло стать причиной преследования.

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